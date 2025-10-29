Rejoindre le noyau d’Elpis

Commencez par prendre le respirateur à oxygène que Zane vous donne, puis enfoncez la porte en frappant dessus. Une fois à l’extérieur, suivez votre boussole pour rejoindre une zone d’objectif dans laquelle vous allez devoir mettre la main sur 2 kits d’oxygène pour Amara et Zane.

Depuis leur position, allez donc jeter un coup d’œil sur la plateforme à moitié détruite vers l’ouest pour récupérer un premier respirateur à oxygène sur le visage d’un cadavre.

Puis, suivez l’indicateur de votre boussole en direction de l’est pour en trouver un second sur un autre cadavre en haut d’une petite plateforme rocheuse.

Apportez donc les 2 kits d’oxygène à Amara et Zane pour recevoir un nouvel objectif, celui de rejoindre le noyau d’Elpis. Suivez donc votre boussole vers le sud-est pour rejoindre une autre zone d’objectif et tuez tous les Déconnectés et les soldats de l’Ordre, avant d’aller activer le moteur à l’endroit indiqué en appuyant sur le bouton, tandis qu’une nouvelle vague d’ennemis débarque.

Après les avoir éliminés, repérez les différents marqueurs sur votre carte, là où vous pouvez y récupérer des explosifs pour ensuite les lancer dans le propulseur.

Au bout de 3 explosifs, retournez à l’endroit précédent pour réussir à activer le moteur cette fois et ainsi reprendre votre route vers le noyau d’Elpis. Suivez donc simplement votre boussole en sautant de plateformes en plateformes, non sans devoir combattre quelques Chairniers et autres ennemis en chemin.

Traversez ensuite les mines de Dahl, et notamment sa grotte de méthane, pour finalement atteindre une zone d’objectif avec un ascenseur… en panne.

Pour trouver la source d’énergie, allez à droite en sortant de l’ascenseur et avancez tout droit pour rejoindre une plateforme métallique sur laquelle se trouve un ordinateur qui permet normalement de relancer le réacteur.

Il s’agit alors de relancer les 3 turbines aux endroits indiqués, utilisez votre grappin une première fois pour abaisser le cache, puis deux fois de suite pour faire tourner la turbine. Puis relancez enfin le réacteur en interagissant de nouveau avec l’ordinateur, ce qui fait apparaître un nouveau groupe d’ennemis au moment de retourner dans la zone précédente.

Une fois la zone nettoyée, prenez l’ascenseur pour remonter à la surface, du moins en partie… Car à mi-chemin, l’ascenseur s’arrête, ne vous laissant alors pas d’autre choix que de vous hisser via un point d’accroche en hauteur, puis escaladez deux grilles et montez à l’échelle un peu plus loin pour arriver dans une sorte de salle de contrôle.

Après la petite séquence d’animation, sortez par la porte à gauche et suivez votre boussole pour rejoindre Amara et Zane afin de leur prêter main forte contre de nombreux ennemis. De là, escortez Amara jusqu’au noyau et entrez dans la phase.

A l’intérieur de la phase, dirigez-vous vers la lumière blanche que vous apercevez au loin, et ce à trois reprises, pour finalement atterrir sur une sorte de planète rouge. Là aussi, avancez vers la lumière pour retrouver Lilith et déclencher une cinématique introduisant un nouveau combat de boss.

Boss : Callis, démente lunaire

Cette nouvelle forme de Callis est relativement puissante, et le moindre coup au corps-à-corps peut vous infliger énormément de dégâts. Restez donc à bonne distance et constamment en mouvement, le mieux étant de tourner en rond autour d’elle tout en sautant et en planant si besoin pour éviter la plupart de ses attaques. Gare toutefois à ne pas tomber de la plateforme, et faites aussi attention à ses attaques sautées qui peuvent vous projeter hors de l’arène, et donc vous faire perdre le combat.

En seconde phase, elle invoquera une sorte de toile rouge au-dessus de vous, ce qui la rendra invulnérable tant qu’elle est active. Et d’autant plus qu’elle vous ralentit et vous inflige des dégâts si vous la touchez. Sinon, visez principalement la tête de Callis pour faire un maximum de dégâts critiques et servez-vous des mines ou des renforts pour retrouver un second souffle si besoin. Après le combat, réveillez Lilith pour lancer une cinématique qui clôturera cette mission, tandis que vous vous retrouvez au bar de Moxxi pour la suite intitulée « Effondrement ».

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil à pompe rare ou très rare + Choix du véhicule

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.