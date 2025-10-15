Retrouver la Sirène

Avant de partir à la recherche de cette Sirène, parlez à Calder le Réfractaire au Puits de Belton, et sans plus tarder, mettez le cap vers l’est à bord de votre Digirunner pour rejoindre le Cœur de la Montagne. Là-bas, continuez de suivre l’indicateur de votre boussole jusqu’à déclencher une cinématique introduisant un personnage bien connu de l’opus précédent : Amara la Sirène. Bienvenue au Vestige du Sanctuary !

Suivez-la à l’intérieur du vaisseau, ou du moins ce qu’il en reste, pour qu’elle vous donne alors rendez-vous sur le site de la chute de la lune, au nord-est de votre position. Suivez donc votre boussole au fur et à mesure du trajet pour finalement retrouver Amara et vous rendre sur le site de chute de la lune avec elle. Non sans avoir à vous débarrasser de nombreux soldats de l’Ordre en arrivant au Temple des Précurseurs.

Continuez ensuite d’avancer en compagnie d’Amara et attendez qu’elle ouvre un passage vers le site de fouille, là où d’autres gardes vous attendent. Après avoir nettoyé la zone, prenez le temps de détruire 3 premiers drones de minage d’éridium dans les parages (vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver) si vous souhaitez vous occuper de l’objectif optionnel, puis détruisez le générateur en tirant sur le noyau violet.

Ensuite, suivez Amara pour rejoindre le site de fouille suivant, sans oublier de tirer sur un quatrième drone de minage caché derrière un gisement d’éridium. Passez la porte qu’Amara vient d’ouvrir pour en trouver d’ailleurs un cinquième juste devant vous, et pénétrez sur le second site de fouille pour tomber sur un autre groupe de gardes, mais aussi sur les deux derniers drones de minage relatifs à l’objectif optionnel.

Après vous être débarrassé de tous les ennemis, retournez dans la salle centrale. Attendez qu’Amara désactive le champ de force et préparez-vous à affronter une nouvelle vague d’ennemis, ce qui vous laissera ensuite le champ libre pour détruire le processeur de la raffinerie.

Mais ce n’est pas tout car il s’agit désormais de révéler les processeurs secondaires et tertiaires de part et d’autre de celui que vous venez de détruire. Pour cela, grimpez à l’étage supérieur de chaque côté, puis sautez pour pilonner chaque plateforme indiquée et détruire les deux processeurs.

Il ne vous reste alors plus qu’à détruire le noyau de la raffinerie en tirant dessus, juste avant de quitter les lieux pour terminer la mission et vous préparer à aborder un « Sujet ténébreux ».

Récompense : XP + Argent + Eridium + Bouclier rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

