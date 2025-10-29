Atteindre l’ascenseur spatial

Avant toute chose, téléportez-vous au Plan de Secours de Zadra, dans le Plateau Divisé, et parlez à Zadra pour qu’elle vous demande de placer les puces de contrôle aux différents endroits indiqués pour les réinitialiser.

Juste après la conversation, reprenez les puces et filez voir Amara au Vestige du Sanctuary, dans le Cœur de la Montagne, pour déclencher une cinématique.

Dès lors, téléportez-vous à la Couronne Déchue à l’extrême nord-ouest de la carte, et commencez par vous débarrasser des Déconnectés avant de suivre Amara jusqu’à la plateforme de lancement. Cette dernière ne parvenant pas à libérer la première attache, prenez le relais en tirant dessus avec votre grappin.

Il reste ensuite d’autres attaches à décrocher, suivez donc vos deux acolytes tout en éliminant quelques ennemis en chemin, et occupez-vous des deux attaches restantes.

Ceci étant fait, rejoignez Amara et Zane devant le bâtiment de l’allumage, et attendez qu’Amara s’occupe du tuyau avant d’allumer les moteurs. Pour cela, montez sur le toit du bâtiment grâce à votre grappin, laissez-vous tomber dans la pièce juste en-dessous et actionnez le levier. Ressortez aussitôt à l’extérieur pour affronter une nouvelle vague d’ennemis.

Puis, suivez de nouveau Amara jusqu’à la tour de l’antenne non loin de là, escaladez le bâtiment en commençant par vous hisser sur une première plateforme avec votre grappin du côté gauche, puis enchaînez avec la grille pour atteindre la passerelle métallique en hauteur. Enfin, terminez votre ascension en vous servant à nouveau d’un point d’accroche un peu plus haut.

Là, utilisez votre grappin pour aligner l’antenne et allez prêter main forte à Amara et Zane pour combattre d’autres ennemis. Ensuite, suivez (encore) Amara pour accéder à l’ascenseur, sauf que celui-ci ne semble pas être en état de fonctionner, continuez donc de la suivre et attendez qu’elle soulève la plateforme pour grimper dessus et vous permettre d’entrer dans le bâtiment encore un peu plus haut grâce à la grille.

Une fois à l’intérieur, avancez dans le couloir et montez l’échelle un peu plus loin sur la droite, puis sautez pour vous accrocher à une première grille, puis sur une autre à droite, avant de remonter et de suivre le chemin menant au terminal. Ici, posez la puce de contrôle de Callis à l’endroit indiqué, piratez les commandes avec ECHO-4 et reprenez la puce.

Sortez de la pièce par le passage à l’ouest pour rejoindre une grille un peu plus loin, non sans devoir éliminer quelques ennemis en passant. Une fois en haut, sautez sur la plateforme en face puis utilisez le point d’accroche en hauteur.

De retour à l’extérieur, regardez à droite pour apercevoir une autre grille et redescendez un peu plus loin pour activer l’ascenseur en appuyant sur le bouton. Hélas, le voilà désormais coincé, partez alors à droite et utilisez votre grappin en haut des escaliers pour atteindre le niveau supérieur.

De là, sautez d’une plateforme à l’autre pour arriver devant la cage d’ascenseur et passez sur le côté gauche pour apercevoir un point d’accroche au niveau des tuyaux en hauteur. Faufilez-vous pour pouvoir dégager l’obstruction avec votre grappin et enfin permettre à Amara et Zane de vous rejoindre. Suivez-les jusqu’aux commandes de l’ascenseur et c’est alors à vous que revient le privilège d’activer l’ascenseur spatial en appuyant sur le bouton indiqué.

Après le temps de chargement, sortez de l’ascenseur et tuez tous les ennemis jusqu’au dernier, puis parlez à Amara pour lancer une cinématique, marquant alors la fin de cette mission et le début de la suivante intitulée « Un jour, un univers ».

Récompense : XP + Argent + Eridium + Grenade rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.