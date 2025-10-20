Récupérer des puces pour Pickett

Point de départ : Pickett Fenster, au Chignole & Pignole

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche » et « Intrusion brutale »

Pour trouver les puces en question, Pickett vous suggère de vous rendre au Poste de Contrôle Taupe, à l’est. Une fois sur place, tuez tout le monde et notamment les 3 surveillants de la zone pour ensuite récupérer 3 puces sur leurs cadavres. Une nouvelle zone d’objectif apparaît alors sur votre carte, un peu plus loin à l’ouest, l’objectif étant de tuer 3 autres surveillants pour obtenir 3 puces supplémentaires.

Retournez voir Pickett au Chignole & Pignole pour lui donner les puces, et attendez qu’il vous les rende pour aller dans l’arrière salle où se trouve le Spiri-Flush, et qui semble d’ailleurs traumatiser les utilisateurs plus qu’autre chose…

Dès lors, vous avez le choix de détruire la machine en tirant sur le panneau rouge à droite, ou de poser les puces à l’endroit indiqué sur le bureau. Notez d’ailleurs que votre choix n’aura aucun impact sur la suite de l’aventure, ni même sur la récompense obtenue, et la mission se terminera ainsi.

Récompense : XP + Argent + Eridium

