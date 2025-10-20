Mémoire vivante – Borderlands 4
Borderlands 4 regorge d’expériences toujours plus étonnantes les unes que les autres, en témoigne le Spiri-Flush de Pickett qui vous propose un trip hors du commun, celui de voir la mort en face. Une drôle d’idée que Pickett souhaite pousser encore plus loin en vous demandant de récupérer d’autres puces dans cette nouvelle mission secondaire.
Récupérer des puces pour Pickett
- Point de départ : Pickett Fenster, au Chignole & Pignole
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche » et « Intrusion brutale »
Pour trouver les puces en question, Pickett vous suggère de vous rendre au Poste de Contrôle Taupe, à l’est. Une fois sur place, tuez tout le monde et notamment les 3 surveillants de la zone pour ensuite récupérer 3 puces sur leurs cadavres. Une nouvelle zone d’objectif apparaît alors sur votre carte, un peu plus loin à l’ouest, l’objectif étant de tuer 3 autres surveillants pour obtenir 3 puces supplémentaires.
Retournez voir Pickett au Chignole & Pignole pour lui donner les puces, et attendez qu’il vous les rende pour aller dans l’arrière salle où se trouve le Spiri-Flush, et qui semble d’ailleurs traumatiser les utilisateurs plus qu’autre chose…
Dès lors, vous avez le choix de détruire la machine en tirant sur le panneau rouge à droite, ou de poser les puces à l’endroit indiqué sur le bureau. Notez d’ailleurs que votre choix n’aura aucun impact sur la suite de l’aventure, ni même sur la récompense obtenue, et la mission se terminera ainsi.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
