Maître des tâches – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Comme on dit, jamais deux sans trois, Kilo ayant localisé une autre capsule de l’Ordre faisant ainsi l’objet de cette troisième mission secondaire de ce genre dans Borderlands 4. Tandis que votre objectif reste le même : la trouver, l’ouvrir et mettre la main sur son butin.
Encore une Capsule de l’Ordre à trouver
- Point de départ : Auprès de Kilo, au QG des Marginaux (Plateforme)
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Casse sur Kairos », « Pauvre tâche » et « Des tâches, tu recevras ! »
Rendez-vous encore plus à l’est, près du Bourbier Accueillant dans la région du Collet d’Héliosséide. A noter qu’il sera d’ailleurs plus intéressant de vous téléporter directement à la Planque du Sursis de Wyclef si possible, pour rejoindre plus rapidement l’endroit indiqué. Sinon, vous pouvez toujours en profiter pour la capturer en vous référant à notre page dédiée aux Activités. Dans tous les cas, suivez ensuite votre boussole pour apercevoir cette nouvelle capsule de l’Ordre en plein sur une maison détruite. Approchez-vous pour vous laisser guider par les instructions de Kilo, tout en sachant que vous devrez également déplacer un cœur énergétique durant cette séquence, un objet que vous pouvez attraper à l’aide de votre grappin juste en haut à gauche.
- Frapper le bouton
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Replacer le cœur énergétique
- Actionner le levier à droite
- Ne pas actionner l’interrupteur
- Appuyer sur le bouton
- Frapper le bouton
- Tirer sur le panneau en haut
- Retirer le cœur énergétique
- Ne pas actionner le levier
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Frapper le bouton
- Replacer le cœur énergétique
- Appuyer sur le bouton x2
- Frapper le bouton
- Appuyer sur le bouton
- Retirer le cœur énergétique
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Actionner le levier à droite
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner le levier à droite
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Replacer le cœur énergétique
Une fois la séquence réussie, il ne vous reste plus qu’à récupérer le butin dans le coffre à l’intérieur de cette dernière capsule de l’Ordre pour mettre un point final à cette série de missions secondaires.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025