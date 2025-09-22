Encore une Capsule de l’Ordre à trouver

Point de départ : Auprès de Kilo, au QG des Marginaux (Plateforme)

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Casse sur Kairos », « Pauvre tâche » et « Des tâches, tu recevras ! »

Rendez-vous encore plus à l’est, près du Bourbier Accueillant dans la région du Collet d’Héliosséide. A noter qu’il sera d’ailleurs plus intéressant de vous téléporter directement à la Planque du Sursis de Wyclef si possible, pour rejoindre plus rapidement l’endroit indiqué. Sinon, vous pouvez toujours en profiter pour la capturer en vous référant à notre page dédiée aux Activités. Dans tous les cas, suivez ensuite votre boussole pour apercevoir cette nouvelle capsule de l’Ordre en plein sur une maison détruite. Approchez-vous pour vous laisser guider par les instructions de Kilo, tout en sachant que vous devrez également déplacer un cœur énergétique durant cette séquence, un objet que vous pouvez attraper à l’aide de votre grappin juste en haut à gauche.

Frapper le bouton

Actionner l’interrupteur à gauche

Replacer le cœur énergétique

Actionner le levier à droite

Ne pas actionner l’interrupteur

Appuyer sur le bouton

Frapper le bouton

Tirer sur le panneau en haut

Retirer le cœur énergétique

Ne pas actionner le levier

Tirer sur le panneau en haut

Actionner l’interrupteur à gauche

Frapper le bouton

Replacer le cœur énergétique

Appuyer sur le bouton x2

Frapper le bouton

Appuyer sur le bouton

Retirer le cœur énergétique

Actionner l’interrupteur à gauche

Actionner le levier à droite

Tirer sur le panneau en haut

Actionner le levier à droite

Actionner l’interrupteur à gauche

Replacer le cœur énergétique

Une fois la séquence réussie, il ne vous reste plus qu’à récupérer le butin dans le coffre à l’intérieur de cette dernière capsule de l’Ordre pour mettre un point final à cette série de missions secondaires.

Récompense : XP + Argent + Eridium

