Pauvre tâche – Borderlands 4
Dans cette mission secondaire de Borderlands 4, Kilo a localisé une autre capsule de l’Ordre et vous confie alors la tâche de vous rendre sur place pour l’ouvrir et récupérer le butin qu’elle renferme.
Trouver la capsule de l’Ordre
- Point de départ : Auprès de Kilo, au QG des Marginaux (Plateforme)
- Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Casse sur Kairos »
Rendez-vous en haut de la falaise au nord-ouest du QG, là où se trouve la capsule de l’Ordre que Kilo a repéré. Vous connaissez désormais le principe, tout comme dans les missions précédentes, suivez les instructions de Kilo pour l’ouvrir et récupérer le butin à l’intérieur.
- Frapper le bouton
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner le levier à droite
- Frapper le bouton
- Appuyer sur le bouton
- Actionner le levier à droite
- Appuyer sur le bouton
- Frapper le bouton
- Appuyer sur le bouton
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Appuyer sur le bouton
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Actionner le levier à droite
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Actionner le levier à droite
- Appuyer sur le bouton
- Tirer sur le panneau en haut
- Frapper le bouton
- Actionner l’interrupteur à gauche
Cette mission étant terminée, vous pouvez d’ores et déjà retourner voir Kilo au QG des Marginaux, ce dernier ayant déjà une autre mission à vous confier : « Des tâches, tu recevras ! ».
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n'hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025