Trouver la capsule de l’Ordre

Point de départ : Auprès de Kilo, au QG des Marginaux (Plateforme)

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Casse sur Kairos »

Rendez-vous en haut de la falaise au nord-ouest du QG, là où se trouve la capsule de l’Ordre que Kilo a repéré. Vous connaissez désormais le principe, tout comme dans les missions précédentes, suivez les instructions de Kilo pour l’ouvrir et récupérer le butin à l’intérieur.

Frapper le bouton

Actionner l’interrupteur à gauche

Tirer sur le panneau en haut

Actionner le levier à droite

Frapper le bouton

Appuyer sur le bouton

Actionner le levier à droite

Appuyer sur le bouton

Frapper le bouton

Appuyer sur le bouton

Tirer sur le panneau en haut

Actionner l’interrupteur à gauche

Appuyer sur le bouton

Tirer sur le panneau en haut

Actionner l’interrupteur à gauche

Actionner le levier à droite

Actionner l’interrupteur à gauche

Actionner le levier à droite

Appuyer sur le bouton

Tirer sur le panneau en haut

Frapper le bouton

Actionner l’interrupteur à gauche

Cette mission étant terminée, vous pouvez d’ores et déjà retourner voir Kilo au QG des Marginaux, ce dernier ayant déjà une autre mission à vous confier : « Des tâches, tu recevras ! ».

Récompense : XP + Argent + Eridium

