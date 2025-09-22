Trouver une autre capsule de l’Ordre

Point de départ : Auprès de Kilo, au QG des Marginaux (Plateforme)

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Casse sur Kairos » et « Pauvre tâche »

Cette fois, il s’agit de vous rendre un peu plus loin, près de la frontière est de la Plaine de la Famine, pour y trouver une autre capsule de l’Ordre. Une fois de plus, suivez simplement les instructions et interagissez entre bouton, interrupteur, levier et panneau dans l’ordre indiqué par Kilo pour ouvrir la capsule. Des instructions qui comporteront d’ailleurs quelques petits pièges, contrairement aux missions précédentes.

Frapper le bouton

Actionner l’interrupteur à gauche

Actionner le levier à droite

Ne pas actionner l’interrupteur

Appuyer sur le bouton

Frapper le bouton

Tirer sur le panneau en haut

Actionner l’interrupteur à gauche

Actionner le levier à droite

Tirer sur le panneau en haut

Frapper le bouton

Appuyer sur le bouton

Ne pas actionner le levier

Actionner l’interrupteur à gauche

Tirer sur le panneau en haut

Actionner l’interrupteur à gauche x2

Appuyer sur le bouton

Tirer sur le panneau en haut x3

Appuyer sur le bouton x2

Frapper le bouton

Ne pas actionner le levier

Actionner l’interrupteur à gauche

Mais à peine cette mission est-elle terminée que Kilo a déjà localisé une énième capsule, faisant ainsi l’objet d’une autre mission secondaire intitulée « Maître des tâches ».

Récompense : XP + Argent + Eridium

