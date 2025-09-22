Des tâches, tu recevras ! – Borderlands 4
Dans cette mission secondaire de Borderlands 4, Kilo compte de nouveau sur vous pour ouvrir une autre capsule de l’Ordre localisée quelque part à l’est de la Plaine de la Famine.
Trouver une autre capsule de l’Ordre
- Point de départ : Auprès de Kilo, au QG des Marginaux (Plateforme)
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Casse sur Kairos » et « Pauvre tâche »
Cette fois, il s’agit de vous rendre un peu plus loin, près de la frontière est de la Plaine de la Famine, pour y trouver une autre capsule de l’Ordre. Une fois de plus, suivez simplement les instructions et interagissez entre bouton, interrupteur, levier et panneau dans l’ordre indiqué par Kilo pour ouvrir la capsule. Des instructions qui comporteront d’ailleurs quelques petits pièges, contrairement aux missions précédentes.
- Frapper le bouton
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Actionner le levier à droite
- Ne pas actionner l’interrupteur
- Appuyer sur le bouton
- Frapper le bouton
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Actionner le levier à droite
- Tirer sur le panneau en haut
- Frapper le bouton
- Appuyer sur le bouton
- Ne pas actionner le levier
- Actionner l’interrupteur à gauche
- Tirer sur le panneau en haut
- Actionner l’interrupteur à gauche x2
- Appuyer sur le bouton
- Tirer sur le panneau en haut x3
- Appuyer sur le bouton x2
- Frapper le bouton
- Ne pas actionner le levier
- Actionner l’interrupteur à gauche
Mais à peine cette mission est-elle terminée que Kilo a déjà localisé une énième capsule, faisant ainsi l’objet d’une autre mission secondaire intitulée « Maître des tâches ».
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Date de sortie : 12/09/2025