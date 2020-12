Après un sommeil bien mérité, V se réveille dans son appartement et commence une nouvelle journée, ce qui est aussi l’occasion de démarrer l’Acte 1 de ce Cyberpunk 2077. Cette mission vous demandera d’aller faire un tour chez le charcudoc afin de modifier vos implants cybernétiques.

Parler à Jackie

Mais avant toute chose, vous pouvez vous baladez librement dans l’appartement de V, en prenant par exemple une douche, en effectuant des grimaces devant le miroir ou en regardant la cache d’armes et les habits que V va porter aujourd’hui. Vous noterez que ces habits sont en réalité votre « armure », et qu’ils modifient ainsi les caractéristiques du personnage, pensez donc à privilégier l’efficacité avant le style.

Votre première tâche consistera à rejoindre Jackie, qui vous attend au pied de l’immeuble. Pour le retrouver, sortez de l’appartement et descendez l’escalier qui est en face de vous.

Notes : Au début de la quête, lorsque vous atteignez l’ascenseur, vous pouvez faire une halte dans la boutique 2nd Amendment, qui vous permet à la fois de récupérer un cracheur (Le M-10AF Lexington)

Allez ensuite tout droit dans un long couloir avant de tourner à gauche, où vous verrez de nombreuses personnes en train de s’entraîner, dont Coach Fred, qui vous arrêtera pour parler.

Engagez la conversation et acceptez son défi pour vous mesurer à son automate. Après une petite discussion, vous aurez ainsi accès à la mission annexe Beat on the Brat, qui vous permet d’effectuer des combats de rues dans les différents quartiers de la ville.

Continuez votre chemin et prenez l’ascenseur à gauche. Appuyez sur le bouton pour descendre, tout en répondant au téléphone. Une fois en bas, appréciez la vue de Night City ou allez directement parler à Jackie, qui est attablé à un stand de nourriture à droite en bas des marches de l’immeuble.

Rencontrer le charcudoc

Après une une petite discussion sur votre prochain boulot, qui vous fera rencontrer un grand et redouté fixer de Night City, Jackie appellera votre voiture que vous pourrez alors conduire.

Suivez le chemin indiqué en jaune et garez-vous avant de pénétrer dans la rue passante. Suivez Jackie pour faire la connaissance de Misty, puis allez à l’arrière boutique. Descendez les marches pour pénétrez dans le bloc du charcudoc, Viktor.

Ce dernier vous expliquera ainsi comment fonction le matériel cybernétique, qui donne accès à de nouvelle compétence pour V, comme un double saut (très utile et à prendre dès que possible), mais cela n’est pas donné. Il faudra en effet débourser d’importantes sommes d’argent pour bien équiper V avec la technologie de dernier cri.

Suite aux premiers implants obligatoires et gratuits, la mission prendra fin. Pour en savoir plus sur Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.