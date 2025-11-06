Tuer Horatio

Tout comme les missions précédentes, cette mission secondaire n’apparaît nulle part sur la carte, rendez-vous alors à l’endroit marqué d’un cercle rouge sur notre carte ci-dessous, au nord-ouest du quartier, juste au nord de la Planque du Coin des Restaurants. Une fois sur place, approchez-vous de la benne à ordures au fond d’une ruelle.

Évidemment, jamais deux sans trois, ouvrez la benne à ordures pour déclencher une explosion et tuez cette fois Horatio, ainsi que tous les autres ennemis, pour en finir avec cette série de missions cachées.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.