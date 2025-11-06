La dernière lutte – Borderlands 4
Alors qu’il essaye de vous tendre un dernier piège dans cette nouvelle mission secondaire de Borderlands 4, l’heure est venue d’en finir avec Horatio. Et pour de bon cette fois !
Tuer Horatio
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Une carrière infinie » et « Une carrière aux proportions épiques »
Tout comme les missions précédentes, cette mission secondaire n’apparaît nulle part sur la carte, rendez-vous alors à l’endroit marqué d’un cercle rouge sur notre carte ci-dessous, au nord-ouest du quartier, juste au nord de la Planque du Coin des Restaurants. Une fois sur place, approchez-vous de la benne à ordures au fond d’une ruelle.
Évidemment, jamais deux sans trois, ouvrez la benne à ordures pour déclencher une explosion et tuez cette fois Horatio, ainsi que tous les autres ennemis, pour en finir avec cette série de missions cachées.
- Récompense : XP + Argent
Date de sortie : 12/09/2025