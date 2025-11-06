Une carrière aux proportions épiques – Borderlands 4
Publié le :
Rédigé par driehuur
Et c’est au détour d’un autre recoin du Quartier Terminus que se cache cette nouvelle mission secondaire de Borderlands 4. A vous d’y déjouer un autre piège tendu par Horatio… Une mission toujours aussi courte que bien cachée d’ailleurs.
Déjouer la deuxième embuscade d’Horatio
- Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Une carrière infinie »
Tout comme la mission précédente, cette mission secondaire n’apparaît nulle part sur la carte, rendez-vous alors à l’endroit marqué d’un cercle rouge sur notre carte ci-dessous, au centre du quartier, juste à l’est de la Station de Voyage-Éclair du Gribouillis Furieux. Une fois sur place, allez au bout d’un tunnel pour arriver devant un distributeur.
Comme précédemment, interagissez avec le distributeur et reculez avant qu’il n’explose. Puis, éliminez tous les ennemis qui apparaissent pour déjouer la deuxième embuscade d’Horatio et terminer cette courte mission.
- Récompense : XP + Argent
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025