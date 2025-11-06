Déjouer la deuxième embuscade d’Horatio

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Une carrière infinie »

Tout comme la mission précédente, cette mission secondaire n’apparaît nulle part sur la carte, rendez-vous alors à l’endroit marqué d’un cercle rouge sur notre carte ci-dessous, au centre du quartier, juste à l’est de la Station de Voyage-Éclair du Gribouillis Furieux. Une fois sur place, allez au bout d’un tunnel pour arriver devant un distributeur.

Comme précédemment, interagissez avec le distributeur et reculez avant qu’il n’explose. Puis, éliminez tous les ennemis qui apparaissent pour déjouer la deuxième embuscade d’Horatio et terminer cette courte mission.

Récompense : XP + Argent

