Déjouer la première embuscade d’Horatio

Cette mission secondaire n’apparaît nulle part sur la carte, pour la débloquer, rendez-vous à l’endroit marqué d’un cercle rouge sur notre carte ci-dessous, tout au sud du quartier. Vous y trouvez alors un coffre rouge en haut de quelques marches.

Ouvrez-le pour découvrir qu’il s’agit d’un coffre piégé avec une bombe, et reculez dans la foulée pour éviter de prendre des dégâts dus à l’explosion, juste avant de recevoir un appel d’un certain Horatio. Ce dernier vous explique alors que vous êtes tombé dans une embuscade, ne vous laissant donc guère le choix que de tuer tout le monde pour terminer cette courte mission.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.