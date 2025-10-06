Clope, sang, ouiche – Borderlands 4
Dans cette mission secondaire de Borderlands 4, un Déconnecté répondant au nom de CS s’est mis en tête de préparer un « clope sang d’ouiche » (vous l’avez ?) et vous demande d’aller récupérer un ingrédient pour finaliser sa recette. Mais n’est pas cuisinier qui veut…
Récupérer le « sang » pour CS
- Point de départ : CS, sur la côte est de la région
- Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »
Acceptez la mission pour aider CS et naviguez vers l’est à bord de votre Digirunner pour atteindre une petite île. Là-bas, ramassez le « sang », ou autrement dit la bouillasse, au niveau de la bouée. Refaites ensuite le trajet dans le sens inverse pour aller déposer le « sang » sur le poste de cuisine de CS. Oups… On ne vous en dit pas plus, et on vous laisse découvrir l’issue de cette mission secondaire quelque peu farfelue.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
