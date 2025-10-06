Récupérer le « sang » pour CS

Point de départ : CS, sur la côte est de la région

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Acceptez la mission pour aider CS et naviguez vers l’est à bord de votre Digirunner pour atteindre une petite île. Là-bas, ramassez le « sang », ou autrement dit la bouillasse, au niveau de la bouée. Refaites ensuite le trajet dans le sens inverse pour aller déposer le « sang » sur le poste de cuisine de CS. Oups… On ne vous en dit pas plus, et on vous laisse découvrir l’issue de cette mission secondaire quelque peu farfelue.

Récompense : XP + Argent + Eridium

