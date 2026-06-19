Comment battre Cassius Morten dans Crimson Desert

Cassius Morten est un adversaire humain réalisant des enchainements relativement visibles au corps-à-corps, avec sa masse à pointes. Il essaiera aussi de vous parer avec son bouclier. Comme souvent, les triples coups de paume, les Entailles fulgurantes et beaucoup de nourriture en stock vous aideront à passer le combat facilement.

Cependant, il existe une technique qui marche extrêmement bien (mais dont l’efficacité dépend des patchs réguliers sortis par la suite). Autour de la zone de combat se trouvent des piliers. Que ce soit par les coups de Cassius Morten ou les vôtres, les piliers peuvent se briser et tomber au sol.

Et en s’approchant près d’un de ces piliers brisés, vous pouvez les soulever via une Prise de la Nature (Triangle + Rond/Y + B). Puis, immédiatement après, éclatez le pilier sur la tête de Cassius. Une grosse partie de la barre de vie va alors disparaître d’un coup. Selon la version du jeu, le mode de difficulté, et la santé que vous avez retirée au préalable, vous aurez plus ou moins besoin de réitérer l’opération.

Bien sûr, faites attention à soulever un pilier lorsque Cassius est assez loin, ou à la suite d’un de ses combos, car la fenêtre est assez réduite pour réaliser cette technique. Une fois la barre de vie du boss à zéro, Kliff l’achèvera dans une cinématique sanglante.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.