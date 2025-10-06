Ça va picoter un peu – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Alors que vous retrouvez le cadavre de Parker Taurasi gisant au sommet d’une montagne de la Zone de Tonnage, c’est par le biais de son enregistrement ECHO qu’elle vous confie la lourde tâche de finir le travail. Un travail qui consiste à terminer une antenne et à ramener un alien sur Kairos, et qui fait donc l’objet de cette mission secondaire de Borderlands 4.
Trouver des pièces pour finir l’antenne
- Point de départ : Via l’enregistrement ECHO d’un cadavre gisant à côté d’une antenne, au sommet d’une montagne près des Crocs Tendres
- Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »
Pour finir l’antenne, il s’agit de trouver le circuit imprimé et la boucle de signal, les deux pièces se situant à l’ouest de votre position. Commencez par vous rendre au Camp Suce-Moelle, débarrassez-vous des ennemis, et suivez l’indicateur de votre boussole pour repérer une antenne. Grimpez dessus à l’aide de votre grappin et récupérez le circuit imprimé.
Ensuite, filez en direction de l’autre marqueur sur votre carte, au sud de votre position, non loin de la Grotte de la Traîtrise. Là aussi, éliminez les ennemis qui rôdent dans les parages, et prenez la boucle de signal à l’endroit indiqué.
Les deux pièces en votre possession, retournez au point de départ de la mission, et placez la puce de traque ainsi que la boucle de signal sur l’antenne avant de l’alimenter grâce au terminal à proximité. Quelques secondes après, un certain Dunks Watson débarque de nulle part, suivi de Penelope Streams qui ne traîne jamais bien loin quand il s’agit de décrocher un scoop. Parlez alors simplement à Dunks Watson pour terminer la mission.
- Récompense : XP + Argent
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025