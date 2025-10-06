Trouver des pièces pour finir l’antenne

Point de départ : Via l’enregistrement ECHO d’un cadavre gisant à côté d’une antenne, au sommet d’une montagne près des Crocs Tendres

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Pour finir l’antenne, il s’agit de trouver le circuit imprimé et la boucle de signal, les deux pièces se situant à l’ouest de votre position. Commencez par vous rendre au Camp Suce-Moelle, débarrassez-vous des ennemis, et suivez l’indicateur de votre boussole pour repérer une antenne. Grimpez dessus à l’aide de votre grappin et récupérez le circuit imprimé.

Ensuite, filez en direction de l’autre marqueur sur votre carte, au sud de votre position, non loin de la Grotte de la Traîtrise. Là aussi, éliminez les ennemis qui rôdent dans les parages, et prenez la boucle de signal à l’endroit indiqué.

Les deux pièces en votre possession, retournez au point de départ de la mission, et placez la puce de traque ainsi que la boucle de signal sur l’antenne avant de l’alimenter grâce au terminal à proximité. Quelques secondes après, un certain Dunks Watson débarque de nulle part, suivi de Penelope Streams qui ne traîne jamais bien loin quand il s’agit de décrocher un scoop. Parlez alors simplement à Dunks Watson pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.