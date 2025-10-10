Trouver l’éclaireuse des Augures

Point de départ : Calder le Réfractaire, à la Banque Nuageuse

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ombre de la Montagne »

Commencez par grimper sur la plateforme juste en face, puis sur une autre juste après à l’aide de votre grappin…

… et continuez votre ascension jusqu’au sommet de la montagne grâce aux points d’accroche et en escaladant les grilles.

Une fois en haut, entrez dans la petite grotte pour y trouver l’éclaireuse Horn, et débarrassez-vous des Atropées qui débarquent. Parlez ensuite à Horn, et prenez sa cellule d’énergie pour prendre le relais de sa mission.

Il s’agit alors de prendre encore un peu de hauteur, profitez du courant d’air ascendant à proximité pour atteindre une petite plateforme, avant de sauter sur la suivante pour ensuite utiliser votre grappin.

Là, insérez la cellule d’énergie dans le dispositif, et piratez l’ordinateur juste derrière la grosse machine. Il ne vous reste plus qu’à actionner l’interrupteur de l’autre côté pour réactiver les données météo, et terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

