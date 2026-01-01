Quêtes : La Ligue > Yagoro

Récompenses : 1000 XP + Trophée L’aspirant assassin 🏆

Dans la province de Harima, tout près du Maniden (pas loin de Engyo-ji), inspectez le corps au sol (un point d’exclamation se trouve au-dessus de sa tête). Ceci fait, partez en direction du nord, et passez par l’ouest du Campement de Hideyoshi. En suivant les traces de sang, vous devriez apercevoir un shinobi assassiner un soldat. Mettez-vous à le poursuivre puis parlez-lui pour engager le combat.

C’est ici que l’opportunité de le recruter va se jouer. Vous devrez l’affronter et le battre pour poursuivre les quêtes, autrement vous ne pourrez pas le recruter ou faire les quêtes. Une fois à terre, il vous demandera d’assassiner le chef des samouraïs non loin de là dans la cour de Jyujiin, au sud-ouest.

Rendez-vous sur place et assassinez cette cible en passant par le mur d’enceinte et en contournant sa maison pour le prendre à revers. Attention, il s’agit d’un ennemi de rang élevé. Suite à cela, la quête se termine avec le recrutement de Yagoro et enchaîne sur la suivante, Passé et présent.

