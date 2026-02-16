Solid Snake vient faire équipe avec Sam Fischer dans la prochaine mise à jour de Rainbow Six Siege
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
N’est-ce pas là le crossover que tous les amoureux de jeux d’infiltration attendaient ? Deux figures iconiques du genre s’apprêtent en effet à collaborer, même si ce n’est pas dans un jeu qui séduira tout le monde. Ubisoft a décidé de s’offrir une collaboration parfaite pour mettre en avant la prochaine saison de son Rainbow Six Siege, en allant toquer à la porte de Konami pour que ce dernier veuille bien lui prêter Solid Snake afin qu’il rejoigne le rang des opérateurs.
Le jeu d’Ubisoft s’offre un invité de luxe
Son arrivée avait déjà été teasée il y a quelques jours, mais elle est maintenant plus concrète. Solid Snake (doublé par David Hayter) rejoint bel et bien le casting de Rainbow Six Siege, et pour l’accueillir comme il se doit, c’est son collègue Sam Fischer qui lui prête main forte dans cette vidéo où les deux agents iconiques collaborent.
Avec l’événement « Operation Silent Hunt », vous pourrez donc vous glisser dans la peau du personnage phare de la saga Metal Gear Solid dès le 3 mars prochain. Ici, Solid Snake sera armé de son radar MKIII pour localiser très facilement les défenseurs même lorsque la visibilité est nulle, tandis qu’il se fera un malin plaisir d’aller piller les adversaires tombés à terre pour récolter quelques outils. On voit tout cela en action dans une longue présentation de gameplay.
Cette collaboration en fera cependant que marquer le coup d’envoi de l’Année 11 de Rainbow Six Siege, qui commencera par apporter de nouveaux équilibrages et par offrir une refonte de trois maps (Oregon, Littoral et Villa), ainsi qu’un mode arcade en 1vs1.
Le mode Classé va également redevenir central dans le jeu et son suivi, et dès la deuxième saison de l’année, une nouvelle map sera intégrée, alors qu’il faudra attendre la troisième saison pour découvrir un défenseur supplémentaire.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 01/12/2015