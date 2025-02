Rainbow Six Siege s’apprête à tout changer, Ubisoft nous donne rendez-vous le mois prochain

Pas une suite, mais un grand bouleversement

On a d’abord pu croire à un nouveau jeu, mais l’annonce de Rainbow Six Siege X est en fait bien différente. Il s’agit là de « la plus grosse transformation » du jeu, qui va apporter dans grands changements comme de nouvelles manières de jouer et des modifications de gameplay ainsi que des améliorations. Une version toute neuve pour Rainbow Six Siege, sans que l’on sache réellement si l’on devra l’appeler Rainbow Six Siege X après le début de cette nouvelle ère.

Le teaser nous en dit peu sur ce qu’il faut attendre d’un tel événement, si ce n’est qu’Ubisoft nous donne rendez-vous le 13 mars prochain à 18 heures (heure de Paris) pour nous révéler tout ce qu’il faut savoir à propos de Rainbow Six Siege X. C’est un tournant majeur pour le jeu que le studio ne peut absolument pas manquer, la communauté étant désormais pleine d’espoir pour l’avenir du jeu.