Rainbow Six Mobile est officialisé, voici les premiers détails

Le toujours très bien informé Tom Henderson avait déclaré il y a quelques semaines qu’Ubisoft était actuellement en train de plancher sur une version mobile de Rainbow Six Siege, qui serait révélée le 6 avril. Alors, certes, nous sommes le 5 avril, et le jeu s’appelle seulement Rainbow Six Mobile, mais il faut croire que l’insider avait encore vu plutôt juste, avec Ubisoft qui nous révèle aujourd’hui les premiers détails sur son nouveau jeu mobile.

Rainbow Six Siege s’adapte aux mobiles

Rainbow Six Mobile a donc dans l’idée de reprendre la formule de Rainbow Six Siege pour l’adapter aux plateformes mobiles. C’est une équipe d’Ubisoft Montréal qui s’occupe du projet (et qui est dessus depuis maintenant 3 ans), et il s’agit là d’une équipe créée pour l’occasion, indépendante de l’équipe qui travaille encore actuellement sur Siege.

On y retrouvera des affrontements avec deux équipes de 5, à savoir une équipe d’attaquants et une autre avec des défenseurs. Le gameplay a été remanié pour coller au mieux aux contrôles des plateformes mobiles, tout comme l’interface. Les cartes confirmées pour le moment sont celles de la Banque et de de la Frontière, tandis que quelques agents ont été dévoilés :

Attaquants :

Ash

Sledge

Twitch

Thermite

Hibana

Défenseurs :

Caveira

Bandit

Smoke

Valkyrie

Mute

D’autres agents seront dévoilés d’ici la sortie du titre. Des premiers tests vont débuter dans les semaines à venir, avec notamment une bêta fermée. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur le site officiel d’Ubisoft pour avoir une chance d’y participer.

Aucune date de sortie n’a été évoquée pour le moment concernant ce Rainbow Six Mobile, prévu pour les plateformes iOS et Android.