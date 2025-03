Rainbow Six Siege X : La plus grosse mise à jour du jeu arrivera en juin, avec un nouveau mode

Un nouveau mode, des mesures anti-triche…

Rainbow Six Siege X est une nouvelle version de Rainbow Six Siege qui sera disponible via une mise à jour gratuite. Et cette update devrait être massive, puisque de nombreuses nouveautés sont au programme. La plus grosse, c’est l’arrivée du mode permanent 6v6 Dual Front. Vous devrez ici choisir votre opérateur parmi une liste de 35 personnages (que vous pourrez changer au fil du match). Au cours de la partie, il sera possible d’effectuer des missions spéciales dans ce qui sera une zone neutre, afin de donner des avantages à votre équipe.

Et cela ne s’arrêtera pas à l’ajout d’un mode de jeu. Le contenu déjà présent sera retravaillé, notamment les maps, à l’image des maps Clubhouse, Chalet, Banque et Café qui disposeront de meilleures textures et d’éclairage plus poussés, ainsi que de nouveaux éléments destructibles. Le jeu devrait également améliorer sa partie sonore avec une refonte de la propagation et de la réverbération du son.

Autre point important, celui concernant les mesures anti-triche. Rainbow Six Siege X mettra en avant son système R6 ShieldGuard, qui devrait unifier toutes les mesures prises précédemment et lutter un peu mieux contre la toxicité en jeu.

Quand sortira Rainbow Six Siege X ?

Cette mise à jour Rainbow Six Siege X sera disponible à partir du 10 juin prochain pour tous les possesseurs du jeu de base sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series (ainsi que sur Amazon Luna). Une édition premium sera malgré tout proposé pour débloquer davantage d’opérateurs d’entrée de jeu, ainsi que le mode classé plus rapidement.

D’ici là, une bêta fermée de cette version est proposée sur PC, PS5 et Xbox Series jusqu’au 19 mars prochain. Vous pourrez y découvrir le mode Dual Front ainsi que d’autres changements. Pour y participer, il faudra associer votre compte Twitch et votre compte Ubisoft et suivre des streams sur Twitch afin d’avoir une chance d’obtenir une clé. Vous retrouverez plus d’informations sur le site officiel.