Freezez-les tous jusqu’au dernier

Ainsi, la firme française lance son nouvel événement limité, « Freeze For All », sur Rainbow Six Siege avec son lot de nouveauté, comme un mode de jeu inédit en chacun pour soi, une nouvelle carte, et bien évidemment un catalogue gargantuesque de cosmétiques, anciens comme nouveaux.

Premièrement, le mode de jeu Freeze For All verra s’affronter 10 personnes réparties en 5 rôles sur un total de 5 manches où à chaque nouveau round, le joueur ou la joueuse reçoit un nouvel équipement. Le but est simple, marquer des points en éliminant et en survivant dans l’arène de « l’atelier arctique » cette nouvelle carte à durée limitée, reprenant l’extérieur de la base d’Hereford mais sous la neige de l’Hiver glacial.

A noter que, la mort n’est pas signe de défaite dans ce mode à durée limitée car, celles et ceux qui se font malencontreusement éliminer par plus fort qu’eux se retrouvent sur le toit de l’atelier arctique et peuvent s’amuser à lancer des boules de neige sur leurs adversaires.

En plus d’un nouveau mode de jeu, Rainbow Six Siege voit le retour d’une ancienne collection de cosmétiques, Snow Brawl, mais également l’arrivée d’un nouveau catalogue de skins hivernaux avec les packs de la toute nouvelle collection Freeze For All. De plus, chaque personne qui se connecte durant l’événement recevra un pack Freeze For All gratuitement, en plus de ceux que l’on peut obtenir grâce aux défis hebdomadaires.

En ce qui concerne la durée de l’événement « Freeze For All », celui-ci se tiendra du 13 décembre au 5 janvier 2024 sur tous les supports. Pour rappel, Rainbow Six Siege est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.