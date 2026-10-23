C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets

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On commence à avoir l’impression que le sport favori d’Hollywood est de tourner une roue chaque semaine pour décider quel jeu sera prochainement adapté sur grand écran. Cette semaine, c’est imbé sur une autre licence tout à fait improbable, à savoir Samurai Shodown (Samurai Spirits).

Samurai Shodown // Source : SNK

Les adaptations de jeux de combats n’attirent pourtant pas grand monde

Allez savoir ce qui motive les grands producteurs américains à se lancer dans des paris aussi aléatoires que les adaptations de jeux, mais celles-ci ne prennent pas de repos. Cette fois-ci, l’envie vient peut-être plutôt de SNK qui a envie d’adapter plusieurs de ses licences via la société de production The Area, qui a déjà commandé des adaptations de Fatal Fury (avec un film qui serait centré sur Geese) ainsi que d’Art of Fighting.

Pas rassasié pour autant, SNK se lance maintenant dans un film Samurai Showdown. C’est ce que rapporte The Hollywood Reporter en indiquant qu’une scénariste a déjà été trouvée en la personne de Laeta Kalogridis, qui est à l’origine de la série Altered Carbon et qui a aussi travaillé sur quelques grosses productions comme Alita: Battle Angel, Shutter Island ou encore Terminator Genisys.

Au-delà de savoir si ces projets arriveront vraiment à bout, on peut aussi questionner leur viabilité. Des licences bien plus populaires comme Mortal Kombat et Street Fighter ont essuyé un échec au box-office cette année (le film sur le jeu de Capcom a enregistré un premier week-end plutôt mitigé), montrant qu’adapter un jeu de combat est aussi difficile que peu vendeur pour le grand public. Allez savoir si cela changera d’ici les prochaines années.

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Jaquette de Samurai Shodown
Samurai Shodown
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Date de sortie : 25/06/2019

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