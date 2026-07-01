Slitherine acquiert les droits de la licence Blood Bowl auprès de Nacon, et veut continuer à travailler avec Cyanide

La balle change de camp

Slitherine connaît bien la licence Warhammer, ce qui en faisait un candidat de choix pour récupérer les droits de la licence Blood Bowl. Nacon a donc décidé de se séparer de cette licence sans pour autant que Cyanide arrête de travailler dessus. Il est précisé que Slitherine continuera à travailler de concert avec le studio, notamment sur Warhammer Blood Bowl dont Slitherine devient désormais l’éditeur à la place de Nacon. On rappelle que Cyanide est lui aussi l’un des studios en danger chez Nacon. Allez savoir si c’est là l’un des moyens trouvés pour sauver le studio.

Slitherine nous donne maintenant rendez-vous pour le 22 juillet à 18 heures pour nous en dire un peu plus sur l’avenir de la série Blood Bowl :

« Cette présentation mettra en avant les dernières nouveautés concernant plusieurs des principales licences et projets à venir de Slitherine, dont Blood Bowl, ainsi que d’autres annonces liées à leurs jeux en développement. Nous vous proposerons un aperçu plus détaillé de l’avenir de Blood Bowl, avec d’importantes mises à jour, des annonces inédites et un premier regard sur ce qui vous attend. »

On devrait donc en apprendre un peu plus sur Warhammer Blood Bowl, dont une démo devait être publiée il y a quelques mois avant d’être reportée. Dans le cadre de cette acquisition, Slitherine récupère également les droits sur les précédents jeux de la série.