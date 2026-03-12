Warhammer Blood Bowl : Le prochain opus de la saga de jeux de sport et de stratégie fantasy annoncé pour le printemps 2026 sur PC et consoles

Actuellement en pleine procédure de redressement judiciaire suite aux gros soucis financiers rencontrés par Bigben Interactive, son actionnaire principal, Nacon est dans une situation particulièrement délicate et s’attelle à assurer sa survie. En parallèle, les studios que la société française possède et/ou avec lesquels elle collabore continuent tant bien que mal de travailler sur leurs projets respectifs, sans pour autant être certains qu’ils aient encore un avenir. C’est notamment le cas de Cyanide qui, quelques semaines après avoir commercialisé Styx: Blades of Greed, a annoncé plancher sur un nouvel opus de sa franchise de jeux de sport et de stratégie fantasy Blood Bowl. Sobrement intitulé Warhammer Blood Bowl, il devrait sortir au cours du printemps prochain sur PC et consoles.

