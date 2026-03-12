Warhammer Blood Bowl : Le prochain opus de la saga de jeux de sport et de stratégie fantasy annoncé pour le printemps 2026 sur PC et consoles

Une démo disponible du 18 au 25 mars sur Steam

Basé sur la version la plus récente du jeu de plateau du même nom commercialisé par Games Workshop et le suivi effectué ces dernières années par le studio francilien sur Blood Bowl III, cet épisode nous invitera à participer à des matchs de football américain dans l’univers fantastique de Warhammer aux côtés de 26 factions différentes day one, dont deux inédites : les Rois des Tombes et les Bretonniens. Des ajouts et ajustements supplémentaires sont également au programme, tels que des événements solo et multijoueur, une mise à jour complète des règles et effectifs, des tutoriels repensés, un système de saisons permettant d’obtenir toujours davantage de contenu après la sortie, ainsi qu’un écosystème prenant mieux en compte la dimension compétitive de la licence.

Un nouveau mode de jeu fera aussi son apparition : le Rumble. Concrètement, il nous proposera de participer à des matchs de 30 minutes avec des effectifs plus petits et sur un terrain plus étroits que d’habitude. S’il vous rend curieux, vous pourrez en avoir un aperçu par l’intermédiaire d’une démo qui sera disponible du 18 au 25 mars prochain sur Steam. Celle-ci inclura des didacticiels pour tout comprendre à son sujet, ainsi qu’une sélection prédéfinie de cinq équipes jouables en PvE ou PvP (les Elfes Noirs, les Hommes-Lézards, les Horreurs Nécromantiques, Khorne et l’Alliance du Vieux Monde).

Rendez-vous au printemps 2026 pour découvrir Warhammer Blood Bowl, uniquement au format numérique/dématérialisé, sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Précision importante, si vous possédez déjà Blood Bowl III, vous aurez accès gratuitement à cette itération et vous retrouverez dedans la totalité du contenu associé à votre compte que vous avez débloqué par le passé.