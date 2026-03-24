Les studios Spiders, Kylotonn et Cyanide sont eux aussi placés en redressement judiciaire suite aux difficultés de Nacon

Des studios français majeurs dans la tourmente

L’information a d’abord été dévoilée par le média Origami avant d’être confirmée via un communiqué officiel de Nacon, qui nous apprend que les studios Spiders, Kylotonn et Cyanide ainsi que la filiale Nacon Tech sont placés en redressement judiciaire. Selon Gautoz, ces quatre entités embauchent un total d’environ 320 personnes, soit près d’un tiers de Nacon.

Le timing n’est jamais idéal pour ce genre de procédures, mais il l’est peut-être encore moins aujourd’hui. Spiders (qui était déjà en difficulté) vient tout juste de lancer la version 1.0 de son GreedFall 2, Kylotonn lutte avec Test Drive Unlimited: Solar Crown, tandis que Cyanide vient d’accoucher de Styx: Blades of Greed. La filiale de ce dernier, Big Bad Wolf, qui va prochainement sortir Cthulhu: The Cosmic Abyss, serait également concernée par toute cette affaire.

Un effet domino qui fait de la peine à voir pour l’industrie française, même si tout espoir n’est pas encore enterré. C’est en tout cas un Nacon Connect particulièrement étrange qui devrait être diffusé en mai prochain.