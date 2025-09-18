Skate Story enchaînera aussi les tricks sur Nintendo Switch 2 avant la fin de l’année

Toujours pas de date pour ce jeu de skate pas comme les autres

Devolver a publié une nouvelle vidéo de Skate Story aujourd’hui, qui n’a pas pour but de présenter la date de sortie du jeu (qui se fait pourtant attendre), mais bien d’officialiser l’existence d’une version Switch 2. Jusqu’ici, le jeu de Sam Eng n’avait été annoncé que sur PC et sur PlayStation 5, et on s’étonnait de ne pas le voir être prévu sur une console de Nintendo, mais ce sera finalement le cas.

Puisque l’on n’est pas forcément à l’abri d’un report pour ce Skate Story, étant donné qu’il a déjà été repoussé maintes fois, on s’inquiétera de voir qu’aucune date n’est partagée aujourd’hui. Cependant, pour le moment, c’est toujours en 2025 que ce Skate Story doit voir le jour. Puisque la fin d’année se rapproche à très grands pas, on sera tout de même étonné de ne pas avoir de rendez-vous plus précis.