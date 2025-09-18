Skate Story enchaînera aussi les tricks sur Nintendo Switch 2 avant la fin de l’année
Rédigé par Jordan
Loin de la formule très arcade et classique de skate, tout fraichement sorti, Skate Story entend bien donner une nouvelle perspective sur le genre via une aventure un peu plus sensorielle. Annoncé depuis un sacré bout de temps, le projet de Sam Eng prend son temps, et son éditeur Devolver le laisse aller son rythme pour donner vie à ce jeu de skate pas comme les autres. Alors qu’il est toujours prévu pour cette année, le titre prévoit d’être disponible sur encore plus de plateformes que prévu.
Toujours pas de date pour ce jeu de skate pas comme les autres
Devolver a publié une nouvelle vidéo de Skate Story aujourd’hui, qui n’a pas pour but de présenter la date de sortie du jeu (qui se fait pourtant attendre), mais bien d’officialiser l’existence d’une version Switch 2. Jusqu’ici, le jeu de Sam Eng n’avait été annoncé que sur PC et sur PlayStation 5, et on s’étonnait de ne pas le voir être prévu sur une console de Nintendo, mais ce sera finalement le cas.
Puisque l’on n’est pas forcément à l’abri d’un report pour ce Skate Story, étant donné qu’il a déjà été repoussé maintes fois, on s’inquiétera de voir qu’aucune date n’est partagée aujourd’hui. Cependant, pour le moment, c’est toujours en 2025 que ce Skate Story doit voir le jour. Puisque la fin d’année se rapproche à très grands pas, on sera tout de même étonné de ne pas avoir de rendez-vous plus précis.
