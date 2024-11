Devolver repousse Skate Story, Baby Steps et Stick It To The Stickman à 2025 dans une drôle de vidéo

La meilleure façon d’annoncer un report

La nouvelle d’un report n’est jamais agréable à entendre (bien que nécessaire), mais Devolver sait le faire avec un tel second degré que la pilule est plus facile à avaler. Puisque la fin d’année est maintenant à nos portes, on se doutait que certains des titres édités par Devolver ne tiendraient pas leurs promesses concernant une sortie en 2024. C’est donc sans grande surprise que l’on apprend que trois jeux sont repoussés à 2025.

Le premier d’entre eux n’est autre que l’étonnant Baby Steps, ce simulateur de marche complètement loufoque à la physique très amusante. Pas de sortie en 2024 pour ce titre, tout comme pour Stick It To The Stickman, un roguelike un peu particulier qui joue lui aussi sur la physique et qui nous donnera certainement l’occasion de rire un bon coup. Plus onirique, Skate Story, le jeu où l’on contrôle un skateur tout en verre, voit lui aussi sa sortie être repoussée à 2025. Au moins, grâce à cette vidéo, on en rira plus qu’autre chose.