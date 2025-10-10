Skate Story roulera sa bosse dès le 8 décembre sur PC, PS5 et Switch 2

L’expérience skate la plus sensorielle de l’année

Comme prévu, Skate Story sortira en 2025. C’est ce que Sam Eng nous apprend via une nouvelle bande-annonce de son jeu, qui précise l’arrivée du titre. Skate Story est maintenant prévu pour le 8 décembre, comme on le découvre en vidéo.

Le jeu fait aussi l’objet d’un nouvel article publié sur le PS Blog dans lequel Sam Eng précise quelques éléments, comme sur la bande-son où l’on retrouvera 12 nouveaux morceaux du groupe Blood Cultures et dont on entend des extraits dans cette vidéo. On y apprend également que comme tout bon jeu de skate, il sera possible de personnaliser sa planche, tandis que la version PS5 profitera d’une expérience améliorée grâce aux technologies embarquées sur la manette DualSense, notamment au travers de la lumière dégagée par celle-ci.

Skate Story est prévu sur PC, PlayStation 5, ainsi que sur Nintendo Switch 2.