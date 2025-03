Forever Skies, Skate Story, Possessor(s)… PlayStation donne des nouvelles de 5 jeux indés à venir

Forever Skies

Premier jeu de cette sélection, Forever Skies, dont l’accès anticipé a démarré il y a presque deux ans maintenant. Ce jeu de survie où l’on explore une planète Terre ravagée à bord d’un dirigeable a bien évolué depuis ses débuts, et semble maintenant se diriger vers sa sortie en version 1.0.

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui jouent au titre via Steam, mais aussi pour les personnes qui voudraient voir ce titre débarquer sur consoles, puisque Forever Skies arrivera aussi le 14 avril prochain sur PS5, date à laquelle la version complète sera disponible. On le découvre avec une nouvelle vidéo qui fait le point sur le contenu du jeu pour cette sortie.

The Knightling

On enchaîne avec la nouvelle production de Twirlbound (éditée par Saber Interactive), à qui l’on doit Pine, qui présente un jeu d’action et d’aventure plus classique avec The Knightling. Prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, ce jeu en monde ouvert nous demandera de suivre les aventures de Sir Lionstone, un chevalier à la mémoire défaillante et au bouclier légendaire. On sait maintenant que The Knightling devrait être disponible à partir du 28 août prochain.

Ruffy and the Riverside

Déjà apparu dans plusieurs conférences, le jeu de plateformes Ruffy and the Riverside a lui aussi profité de l’occasion de lever le voile sur sa date de sortie. Le plateformer 3D à l’allure assez unique nous donne donc rendez-vous le 26 juin sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, et une nouvelle vidéo vient nous montrer à quoi il faudra s’attendre avec ce jeu qui s’inspire des classiques du genre pour aller titiller votre nostalgie.

Skate Story

Skate Story avait disparu pendant un bout de temps avant que Devolver ne relance la communication autour du jeu. Le jeu de Sam Eng commence enfin à prendre un peu plus forme, la preuve avec cette nouvelle bande-annonce de gameplay qui nous permet également de confirmer la sortie de Skate Story cet été. Quand précisément, ça, ce n’est pas encore précisé.

Possessor(s)

Dernier titre de la sélection et non des moindres, Possessor(s), qui n’est autre que le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash). Un jeu déjà confirmé l’année dernière sur PC, qui sortira donc lui aussi sur PlayStation 5, et a priori dès cette année.

Malheureusement, ce n’est pas le jeu qui a été le plus mis en avant aujourd’hui, si ce n’est via de petits extraits de gameplay visibles sur le PlayStation Blog anglophone, qui nous donnent une petite idée de ce à quoi va ressembler ce jeu d’action en 2D.