Skate Story sera disponible dès sa sortie dans l’abonnement PlayStation Plus

Un jeu à ne pas manquer pour les abonnés

Skate Story nous aura bien fait attendre, mais Devolver a dévoilé il y a peu la date de sortie du jeu de Sam Eng, qui nous permettra d’incarner un démon fait d’un corps de verre, en quête d’une certaine lueur qu’il doit aller chasser à l’aide d’un skateboard confié par le Diable en personne. Un sacré pitch pour un jeu qui en met plein les yeux, et qui sortira le 8 décembre prochain.

On apprend maintenant que ce Skate Story sera en plus de cela disponible le même jour sur le PlayStation Plus Extra et Premium. Un bel ajout pour le service, d’autant plus que la version PS5 du titre promet d’être l’une des meilleures grâce au support des fonctionnalités de la manette DualSense, notamment sur les coloris de la barre lumineuse. Un article complet sur le titre a été publié sur le PlayStation Blog pour en apprendre un peu plus à son sujet.

Skate Story sortira également sur PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.