Suite au lancement du dernier Skate, le studio Full Circle licencie une partie de ses employés

Tout ne se passe pas comme sur des roulettes

Cette restructuration annoncée pour Full Circle a pour but d’offrir un « meilleur support » pour le futur à long-terme du jeu, en réorganisant certains rôles clés. Autrement dit, des gens sont mis à la porte :

« Depuis le lancement de l’accès anticipé en septembre, des dizaines de millions d’entre vous ont foulé le sol de San Vansterdam. Votre passion, votre créativité et vos retours ont renforcé notre conviction quant au potentiel de skate. Alors que skate. continue d’évoluer, notre studio se transforme. Nous réorganisons Full Circle afin de mieux soutenir l’avenir à long terme de skate. et de concentrer l’équipe sur ce qui compte le plus pour vous : l’excellence. Ces changements impliquent des modifications de la structure de notre équipe, et certains postes seront impactés. Les membres de l’équipe concernés sont des collègues et amis talentueux qui ont contribué à bâtir les fondations de skate. Leur créativité et leur dévouement sont profondément ancrés dans l’expérience de jeu actuelle. Cette décision ne remet pas en cause leur contribution et nous nous engageons à les accompagner durant cette transition. »

On ignore encore combien de personnes sont affectées par cette restructuration. Le développement de l’accès anticipé du dernier Skate continue malgré ces départs :

« Notre travail sur skate. se poursuit. Nous avons hâte de collaborer avec vous pour accélérer notre développement, être plus à votre écoute et vous offrir une expérience toujours plus riche. Notre engagement envers skate. et les millions de joueurs qui y croient reste intact. »

Skate est actuellement disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.