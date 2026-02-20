skate. Saison 3 : retour de l’île de Grom, nouveaux modes et refonte de la feuille de route, tout ce qu’il faut savoir

Ce qui arrive dans la saison 3 de skate.

Avant de détailler le contenu de la Saison 3, l’équipe explique vouloir changer sa manière de communiquer pour pallier aux aléas du développement. Désormais, chaque saison présentera :

Du contenu massif dès le lancement

Des ajouts progressifs tout au long de la saison

Une distinction claire entre « en cours de développement actif » et “à l’étude” (des prototypes et idées explorées, sans date précise)

Full Circle insiste qu’en phase d’accès anticipé, certaines fonctionnalités peuvent être retardées, ajustées ou supprimées si elles ne fonctionnent pas. Par exemple, « l’Open World Collection » a été retiré du programme afin de prioriser des fonctionnalités sociales comme Meetups et les modes compétitifs au tour par tour.

En ce qui concerne le contenu de la saison 3, nous avons d’abord un nouveau terrain de jeu avec l’île de Grom, la zone que l’on pouvait explorer uniquement durant le tutoriel du Free to play. De nouvelles mécaniques et tricks s’invitent également à la fête :

Darkslides et Dark Catches : Il sera désormais possible d’effectuer n’importe quel flip trick avant d’enchaîner vers ces figures.

Boneless retravaillés : une meilleure réactivité et un comportement plus fiable au sol et en transition.

Finger Flips (en développement)

Un nouveau mode sera également proposé avec Speedlines. Il met l’accent sur la vitesse pure avec pour objectif de réaliser la meilleure ligne en un minimum de temps. Enfin, nous aurons droit à énormément d’ajouts en matière de customisation pour son avatar :

Tattoos ajustables (placement, rotation, taille)

Des tenues de base (3 presets au départ et extensibles)

Plus de 200 items dans le Store 2.0 (avec une nouvelle interface)

L’usure visuelle des planches (activable/désactivable)

Sans oublier les nouveaux partenariats avec des grosses marques de vêtements avec huf, Jenkem et bien d’autres. Certaines collaborations seront disponibles dès le lancement, d’autres arriveront plus tard dans la saison.

Les surprises pour la suite

Le studio tease également ce qui arrivera par la suite, notamment des évènement saisonniers avec un partenariat surprise et des défis de créateur avec un invité spécial. Si vous avez suivi ce qui a été établit en début d’article sur les termes définis par les développeurs, vous savez comment appréhender les contenus à venir. Nous avons ainsi « en cours de développement » :

Meetups (mode social drop-in)

Modes compétitifs : Spot Battle et S.K.A.T.E.

Nouveau système de matchmaking

Nouvelle zone jouable

A l’étude et sans calendrier précis :

Serveurs privés

Underflips

Création de parks par les joueurs

Classements

Chat de proximité

Spots classiques de Skate 1-3

De nouveaux modes classiques

Plus de formes de planches

Plus de détails sur l’ambiance 70’s de la Saison 3 seront dévoilés le 5 mars. Pour rappel skate. est toujours disponible en accès anticipé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.