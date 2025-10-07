Le dernier jeu Skate a déjà réuni plus de 15 millions de personnes

L’aspect free-to-play encourage la curiosité

Grâce à son modèle économique qui ne demande pas un billet à l’entrée, ce nouveau Skate a toutes les cartes en mains pour attirer pas mal de monde. En témoigne le nombre d’inscrits recensés sur le jeu, puisque l’on a pu apprendre que 15 millions de personnes ont déjà joué à Skate depuis le lancement de son accès anticipé le mois dernier, comme l’annonçait Full Circle hier :

« Waouh, merci ! Plus de 15 millions de joueurs ont rejoint San Vansterdam depuis le lancement de l’accès anticipé ! La saison 1 démarre demain, on a hâte de skater avec tout le monde ! »

Une très jolie performance pour un titre, même si, rappelons-le, il est disponible de manière gratuite. C’est tout de même une sacrée communauté potentielle qui est à disposition pour Full Circle, qui peut analyser plein de retours pour améliorer l’expérience et se diriger vers sa version complète. La saison 1 du jeu démarre aujourd’hui, avec tout un tas de nouveautés et d’événements à découvrir au fil des semaines à venir.

Skate est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.