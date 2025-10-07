Le dernier jeu Skate a déjà réuni plus de 15 millions de personnes
Rédigé par Jordan
Est-ce que le passage de la licence Skate vers le free-to-play va s’avérer payant ? Il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais une chose est désormais certaine, jamais autant de monde n’aura joué à un jeu de cette série. Electronic Arts avait déjà célébré le bon lancement du dernier jeu en date, mais les choses se sont accélérées au cours des derniers jours, et juste avant le lancement de sa première saison, le titre passe un cap des plus symboliques.
L’aspect free-to-play encourage la curiosité
Grâce à son modèle économique qui ne demande pas un billet à l’entrée, ce nouveau Skate a toutes les cartes en mains pour attirer pas mal de monde. En témoigne le nombre d’inscrits recensés sur le jeu, puisque l’on a pu apprendre que 15 millions de personnes ont déjà joué à Skate depuis le lancement de son accès anticipé le mois dernier, comme l’annonçait Full Circle hier :
« Waouh, merci ! Plus de 15 millions de joueurs ont rejoint San Vansterdam depuis le lancement de l’accès anticipé ! La saison 1 démarre demain, on a hâte de skater avec tout le monde ! »
Une très jolie performance pour un titre, même si, rappelons-le, il est disponible de manière gratuite. C’est tout de même une sacrée communauté potentielle qui est à disposition pour Full Circle, qui peut analyser plein de retours pour améliorer l’expérience et se diriger vers sa version complète. La saison 1 du jeu démarre aujourd’hui, avec tout un tas de nouveautés et d’événements à découvrir au fil des semaines à venir.
Skate est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.
Date de sortie : 16/09/2025