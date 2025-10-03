skate. : la saison 1 démarre le 7 octobre, voici tout ce qu’il faut savoir

Ça skate. Pass ou ça casse

Malgré quelques critiques concernant sa direction artistique ou la présence de bugs (qui n’ont pas forcément rebuté tout le monde) skate. signe un bon démarrage depuis son accès anticipé. Le titre reste fidèle à ce qui a fait le succès des trois précédents opus : son gameplay. Désormais, le studio Full Circle doit peaufiner son bébé tout en amorçant sa monétisation puisqu’il est proposé en free-to-play sur PC et consoles. C’est dans ce contexte qu’arrive le lancement de la Saison 1.

Cela se traduit surtout par une multitude de nouveaux cosmétiques et l’arrivée d’un « skate.Pass » qui proposera des palliers gratuits et Premium pour ceux qui auront mis la main au portefeuille. Il y a ainsi 82 paliers au total : 38 pour la version gratuite et 44 pour la version Premium. Les récompenses du pass se composent de 74 objets de cosmétiques et 400 SVB (San Van Bucks). Le skate.Pass Premium coûte 1000 SVB et inclut des récompenses exclusives, des bonus de progression, et une marge d’une saison supplémentaire pour terminer les paliers.

Pour les amateurs de modes, sachez qu’en plus des partenaires déjà présents comme Girl, Chocolate, Thrasher, Vans, Dickies ou Royal Trucks, la Saison 1 accueille Santa Cruz, Creature, Independent et bien d’autres. Nous avons également de nouvelles chansons tout droit venues des années 90 avec :

Bad Religion – Against The Grain

Dinosaur Jr. – Freak Scene

Gang Starr – Full Clip

Sonic Youth – Teen Age Riot

Ice Cube – Bop Gun (One Nation)

Il ne s’agit que d’un aperçu, la liste complète sera dévoilée la semaine prochaine.

Des défis et des évènements saisonniers

Cette saison 1 s’accompagne aussi de nouveautés en matière de contenu qui viennent dynamiser la pratique dans la ville de San Vansterdam. Nous aurons ainsi :

De nouvelles zones praticables en skate avec des lieux décorés en fonction des saisons, comme The Orb et The Skateway, ainsi que d’autres nouvelles zones à explorer.

De nouveaux défis et missions avec 40 nouveaux défis qui changeront chaque semaine. Il sera également possible d’accomplir de toutes nouvelles missions quotidiennes, hebdomadaires, saisonnières et des missions événements inédites pour gagner des Tix et débloquer de nouvelles récompenses.

Enfin, la ville adaptera son décor aux différents évènements de l’année, à commencer par la période d’Halloween :

Skate-o-Ween (du 21 octobre au 11 novembre) : un événement qui met en avant la convivialité plutôt que l’épouvante, en créant des costumes originaux pour faire du skate dans des tenues amusantes.

Récolte de l’Érable 7-Plis (du 18 novembre au 2 décembre) : Le festival annuel de San Van, Récolte de l’Érable 7-Plis est une fête de longue date qui célèbre les érables de la ville. Dans les années 70, les skateurs ont découvert que le bois de ces arbres était parfaitement adapté à la fabrication de skateboards. C’est une tradition communautaire basée sur les succès, la progression et la réflexion.

skate. est disponible en free-to-play sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Epic Games Store, EA App).