Six Days in Fallujah est repoussé à fin 2022 sur PC et consoles

Après avoir fait un retour surprise en début d’année, Six Days in Fallujah, le FPS tactique et réaliste controversé de Highwire Games et de Victura (anciennement entre les mains d’Atomic Games et de Konami), donne de ses nouvelles suite à de longs mois de silence radio. Prévu pour sortir en 2021, le jeu ne sera finalement disponible que fin 2022 sur PC et consoles.

Un projet cross-gen qui nécessite plus de temps et de moyens

Comme l’explique Peter Tamte, PDG de l’éditeur Victura sur le site officiel du titre, la décision de reporter le lancement de la production a été prise car « il est devenu évident que recréer ces histoires vraies avec une qualité élevée allait nécessiter plus de personnes, d’argent et de temps. »

En plus de vouloir doubler les effectifs de l’équipe de développement, l’ancien patron d’Atomic Games a indiqué vouloir s’assurer que Six Days in Fallujah intègre « de nouveaux éléments afin d’approfondir l’aspect tactique et émotionnel » de l’expérience proposée aux fans de FPS militaire comme l’architecture procédurale, « remodelant l’intérieur et l’extérieur de chaque bâtiment », et l’éclairage dynamique global.

Celui-ci devrait renforcer le réalisme des différents scénarios réels inspirés de la deuxième bataille de Fallujah (2004) en exposant ou dissimulant les menaces présentent sur le champ de bataille en fonction de la luminosité d’une pièce, de la position du soleil, qui changera en fonction de l’heure de la journée, des nuages, qui peuvent venir le cacher partiellement ou totalement, et de l’endroit où vous lancerez une fusée éclairante lors des opérations nocturnes.

Notez que cette seconde technologie sera prise en charge par les PC de milieu et haut de gamme ainsi que les consoles d’ancienne et de nouvelle génération, ce qui sous-entend que le titre est cross-gen et tournera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S bien que les développeurs ne précisent pas clairement cette information.

Rendez-vous l’an prochain pour en apprendre davantage sur Six Days in Fallujah.