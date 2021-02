Six Days in Fallujah : Le FPS annulé de 2009 revient cette année sur PC et consoles

Incroyable mais vrai, le FPS militaire tant controversé Six Days in Fallujah annulé en 2009 va finalement revenir dès cette année sur PC et consoles.

Un retour surprise et totalement inespéré

C’est donc plus de 12 ans plus tard que Six Days of Fallujah renait de ses cendres et propose même une vidéo d’annonce pour fêter cela. Abandonné par l’éditeur Konami alors que le développeur de l’époque à savoir Atomic Games avait pratiquement terminé le développement, le soft revient désormais avec un nouvel éditeur et développeur.

Désormais, ce sera respectivement Victura et Highwire Games qui s’occuperont de l’édition et du développement. Il faut savoir par ailleurs que l’éditeur Victura est fondé en 2016 par le PDG Alex Tamte, qui était à la tête d’Atomic Games en 2009. Ce qui explique donc sa volonté de faire revenir d’entre les morts ce FPS qui a tant créé la controverse en 2009 à cause de son contexte très dur et basé des faits réels qui ont marqué beaucoup de personnes.

Mais bref, pour en revenir à cette renaissance de Six Days in Fallujah, le titre sera bien évidemment développé en partenariat avec différents soldats et marines ayant pris part à cette bataille terrible en 2004. Également, le titre ambitionne d’être un FPS militaire totalement authentique et à raconter ces histoires militaires et civiles avec l’intégrité qu’elles méritent.

Un FPS prêt à bouleverser les codes d’un Call of Duty avec des faits réels ?

Le PDG de Victura appuie justement ces dires en voulant bouleverser les codes des FPS militaires actuels :

« Il est difficile de comprendre à quoi ressemble réellement le combat à travers de fausses personnes faisant de fausses choses dans de faux endroits. Cette génération a fait preuve de sacrifice et de courage aussi remarquable qu’aucun autre dans l’histoire. Et maintenant, ils nous offrent une nouvelle façon de comprendre l’un des évènements les plus importants de notre siècle. Il est temps de remettre en question les stéréotypes dépassés de ce que les jeux vidéo peuvent être. »

Autrement dit après plus de trois ans de développement, le soft souhaite faire beaucoup mieux que la concurrence avec par exemple Call of Duty : Modern Warfare ou bien plus récemment Call of Duty : Black Ops Cold War. En tout cas, on espère grandement que le titre sera au rendez-vous en matière gameplay et offrira un feeling moderne satisfaisant. Au passage, sachez que nous en saurons plus sur le FPS militaire d’ici les semaines à venir.

En attendant, le site officiel est accessible à cette adresse et notez que Six Days in Fallujah n’a toujours pas de date de sortie à son actif. En revanche, nous avons qu’il sortira évidemment sur PC et consoles, sans avoir plus de précisions sur les plateformes en question.