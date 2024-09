Six Days in Fallujah : Le FPS dévoile les nouveautés de la mise à jour « Command and Control » à paraître le 7 novembre

Un shooter réaliste en expansion

La grande force de Six Days in Fallujah, c’est sans aucun doute l’exigence demandée pour progresser. Là où Call of Duty et Battlefield ont pris les chemins qu’ils ont pris, la recherche d’une expérience immersive à la Brothers in Arms manque un peu. Il existe bien les extraction shooter à la Rainbow Six ou encore des expériences coop à la Payday, mais en termes de jeu de guerre tactique, le titre de Highwire Games a son coup à jouer.

Et le public intéressé a déjà pu en témoigner les effets puisque, depuis le début de l’early access, des missions procédurales sont disponibles jusqu’à quatre joueuses et joueurs. Une communication absolument obligatoire et bien huilée, face à une IA ennemie impitoyable, la promesse de sessions sous tension et grisantes arrive à être tenue. Autre gros point fort, la génération procédurale des environnements et bâtiments à chaque nouvelle partie lancée. Les runs gardent alors régulièrement leur lot de surprises et nous empêchent de nous reposer sur nos acquis.

Seulement voilà, la frange solo du public recherche elle aussi les sensations des vieux FPS de guerre tactiques, et jusque-là, elle rongeait son frein. Grâce à la mise à jour « Command and Control », il sera désormais enfin possible de jouer avec uniquement des IA. Jusqu’à trois d’entre elles pourront vous accompagner, en vous obéissant au doigt et à l’œil. Via un système d’ordres, diverses manœuvres pourront être décidées afin de progresser sur le champ de bataille.

Contenu supplémentaire, jeu solo et upgrade graphique au menu

Tir de suppression pour que vous ou votre autre binôme puissiez contourner une position ennemie, enfoncer des portes de manière coordonnée, tendre des embuscades ou encore contrôle visuel du périmètre autour de nous, l’escouade a plus d’un tour dans son sac. Nous avons pu assister à une démonstration à la Gamescom montrant un peu tous ces mouvements au cours d’une mission, et il est clair que les maîtriser va s’avérer primordial.

Toutes les missions procédurales coop vont donc pouvoir être jouables seul, en sachant qu’une nouvelle, intitulée « HLZ Wolf », rejoint la liste. Mais le plus intéressant reste aussi l’ajout des deux premières missions Histoire. Celles-là mêmes incrustant des parties documentaires qui introduisent des témoignages de membres de l’armée américaine, parmi la centaine ayant collaboré avec le studio. C’est aussi le cas de plus d’une vingtaine de civils et soldats irakiens ayant combattu aux côtés des USA contre Al-Qaïda.

Ces missions couvriront le début de la Deuxième Bataille de Fallujah, la plus sanglante du conflit, et permettront justement de s’habituer au gameplay tactique du titre. Enfin, des améliorations graphiques viendront renforcer l’aspect réaliste, avec notamment le support du raytracing.

Toujours en early access, Six Days in Fallujah sortira définitivement en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.