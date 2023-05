Six Days in Fallujah : Le FPS controversé sortira en accès anticipé le mois prochain

Un accès anticipé qui va encore faire débat

Victura et Highwire Games ont annoncé aujourd’hui que Six Days in Fallujah passerait d’abord par la case accès anticipé, et ce très prochainement puisqu’elle sera disponible sur Steam dès le 22 juin prochain.

Comme toujours, le studio se vante de retracer des événements réels avec l’aide de personnes qui étaient présentes sur place au moment des faits, avec plus de 100 Marines et deux douzaines de civils et de soldats irakiens. Le problème, c’est que la promesse de raconter cet événement du point de vue des civils (en plus de celui des soldats américains) ne sera pas tenue dans cet accès anticipé, qui se concentrera d’abord sur le vécu des Marines. Victura indique vouloir sortir plus tard des missions scénarisées racontant les événements de la deuxième bataille de Falujah, mais vu par les Iraquiens.

Une fragmentation qui passe assez mal et qui rappelle la méfiance du public vis à vis de la véracité de ce qui sera raconté dans le jeu. En 2021, IGN mentionnait que de nombreuses personnes ayant vécu cet événement tragique n’avaient aucune confiance en la capacité du studio à recréer de manière historique ce drame, surtout en voyant la manière dont il était présenté au public. De même en écoutant les propos confus de Peter Tamte de Victura, qui affirmait dans un premier temps ne pas vouloir faire « de messages politiques » avant de se raviser.

On verra ce qu’il en est lors de sa sortie en accès anticipé le mois prochain. La sortie du jeu complet est prévue pour 2024 sur PC et consoles.