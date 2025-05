Silver Palace, un nouvel action-RPG en monde ouvert et conçu via Unreal Engine 5, s’annonce sur PC, consoles et mobile

Détective collants

On serait un peu taquin, on aurait envie de dire : encore un ? Il faut croire que la recette action-RPG maxi best of, si elle n’est pas 100% équivalente à tous les jeux du genre non plus, donne un goût que l’on commence à reconnaître. Et c’est sans compter sur un éventuel aspect gacha que l’on sent venir gros comme une maison.

Dans Silver Palace, on nous laissera incarner une Détective, accompagnée par d’autres personnages, au beau milieu d’une ville à l’architecture victorienne nommée Silvernia. La cité est devenue prospère grâce au Silverium, une énergie ayant permis un bond technologique, favorisant également le confort de la population.

Une ressource aussi précieuse attire forcément les convoitises et des forces malveillantes, et c’est là que notre Détective a son rôle à jouer. Nous aurons à enquêter sur des crimes et autres mystères qui, une fois résolus, feront la lumière sur la véritable menace pesant sur Silvernia.

Nous serons donc lâché dans cette ville, représentée sous forme de monde ouvert, et qui a belle allure sous Unreal Engine 5. On imagine y trouver moult quêtes principales, secondaires, et autres activités et points d’intérêt à rejoindre. Le tout avec une tonne de menus à parcourir pour suivre les différentes jauges de complétion.

Du gameplay maxi best-of

La vidéo de gameplay nous délivre d’ailleurs quelques enseignements. Silver Palace est donc orienté action-RPG et fait la part belle aux affrontements, dont on a pu avoir un aperçu. Atttaques rapprochées avec une épée et solution à distance avec un pistolet semble rythmer les combats du jeu, tout du moins, avec le personnage montré. La parade est également mise en avant et semble rémunératrice.

Mais outre le combat, nous participerons à des séquences d’infiltration, voire d’interrogatoire une fois l’ennemi maîtrisé. La partie investigation sera également au coeur du gameplay avec la possibilité d’examiner différents éléments du décor. Une sorte de profilage semble aussi de la partie, où l’on peut observer des passants et démasquer des intrus.

Et au bout de 11 minutes de gameplay, on nous sert une dose d’épique avec un combat de boss sous fond d’Eté de Vivaldi. On peut également dire sans peine que bien d’autres systèmes et mécaniques sont encore à découvrir.

Et encore nous n’avons pas mentionné la possibilité de se balader à dos d’un cheval que l’on peut customiser, la présence de rails que l’on peut atteindre avec un grappin pour rejoindre les toits de la ville, ou encore un système de chasse pyramidale, où l’on débusque des cibles de plus en plus majeures pour arriver jusqu’au chef. Bref, Silver Palace risque d’être un énième action-RPG sur lequel notre vie devrait se retrouver aspirée dans des boucles de gameplay beaucoup trop efficaces et addictives.

Le titre de Silver Studio arrivera sur PC, iOS, Android et consoles, sans savoir lesquelles précisément. Sans date de sortie d’annoncée non plus, on sait au moins que le jeu a démarré les pré-inscriptions sur son site officiel.