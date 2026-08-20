Silent Hill: Townfall nous fait visiter l’inquiétante St. Amelia à travers 19 minutes de gameplay

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Si l’on parle d’une rentrée folle en perspective, c’est dû à un calendrier chargé numériquement, certes, mais aussi vis-à-vis de certaines têtes de gondoles. Silent Hill: Townfall en fait partie et s’annonce petit à petit comme une très bonne itération de la saga. À moins d’une semaine de la Gamescom, le titre de Screen Burn et Annapurna Interactive envoie une belle vidéo de gameplay bien dodue qui conforte ce sentiment.

Silent Hill: Townfall // Source : Konami

Un large aperçu de St. Amelia

Ce n’est pas parce que Silent Hill: Townfall ne se déroule pas stricto sensu dans la célèbre ville fictive des États-Unis qu’il n’est pas possible de poser un cadre aussi inquiétant et hypnotisant. Ces presque 20 minutes de gameplay à St. Amelia nous emmène faire un petit tour de la ville ainsi que du gameplay global du jeu, afin de s’imprégner des lieux.

Première chose et cela ne fait que se confirmer, le jeu s’annonce superbe, particulièrement dans sa gestion de la lumière et du brouillard, participant à une sacrée ambiance. On assiste à toutes les petites fonctions utiles du lecteur portable, comme des indices fournis pour la progression, en s’aidant par exemple d’un enregistrement pour découvrir votre destination. Il est également capable de localiser des menaces proches à travers les murs, ce qui ne sera pas de trop pour étudier leurs déplacements avant de se faufiler.

Petit aperçu également du menu et de la gestion d’inventaire, perpétuant cette mécanique de combiner des objets afin de solutionner des puzzles, bien évidemment encore au rendez-vous pour nous creuser les méninges. La carte, une fois de plus consultable en temps réel, s’annonce toujours aussi pratique grâce à la précision de ses annotations.

Enfin, on a droit à une plongée dans l’Otherworld, écrasant avec sa couleur rouge dominante, dans lequel notre héros Simon se voit parfois contraint à affronter des créatures ayant élu domicile dans la ville écossaise.

Silent Hill: Townfall sera disponible le 24 septembre sur PC (via Steam et Epic) et PS5.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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