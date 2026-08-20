Silent Hill: Townfall nous fait visiter l’inquiétante St. Amelia à travers 19 minutes de gameplay

Un large aperçu de St. Amelia

Ce n’est pas parce que Silent Hill: Townfall ne se déroule pas stricto sensu dans la célèbre ville fictive des États-Unis qu’il n’est pas possible de poser un cadre aussi inquiétant et hypnotisant. Ces presque 20 minutes de gameplay à St. Amelia nous emmène faire un petit tour de la ville ainsi que du gameplay global du jeu, afin de s’imprégner des lieux.

Première chose et cela ne fait que se confirmer, le jeu s’annonce superbe, particulièrement dans sa gestion de la lumière et du brouillard, participant à une sacrée ambiance. On assiste à toutes les petites fonctions utiles du lecteur portable, comme des indices fournis pour la progression, en s’aidant par exemple d’un enregistrement pour découvrir votre destination. Il est également capable de localiser des menaces proches à travers les murs, ce qui ne sera pas de trop pour étudier leurs déplacements avant de se faufiler.

Petit aperçu également du menu et de la gestion d’inventaire, perpétuant cette mécanique de combiner des objets afin de solutionner des puzzles, bien évidemment encore au rendez-vous pour nous creuser les méninges. La carte, une fois de plus consultable en temps réel, s’annonce toujours aussi pratique grâce à la précision de ses annotations.

Enfin, on a droit à une plongée dans l’Otherworld, écrasant avec sa couleur rouge dominante, dans lequel notre héros Simon se voit parfois contraint à affronter des créatures ayant élu domicile dans la ville écossaise.

Silent Hill: Townfall sera disponible le 24 septembre sur PC (via Steam et Epic) et PS5.