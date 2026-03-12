Silent Hill 2 Remake franchit la barre des 5 millions de joueurs

Le retour à Silent Hill a visiblement été bien mieux accueilli du côté du jeu vidéo que de celui du dernier film de Christophe Gans. Sorti en octobre 2024, Silent Hill 2 Remake a en effet conquis. D’abord sur PS5 et PC, puis plus d’un après sur Xbox Series. L’arrivée sur cette dernière a d’ailleurs sans doute contribué au franchissement d’un cap symbolique pour le survival-horror de Konami.

Silent Hill 2 Remake - Konami

Jaquette de Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 08/10/2024

