Silent Hill 2 Remake franchit la barre des 5 millions de joueurs

Un montant remarquable à resituer

Peu de temps après l’annonce des 2 millions d’exemplaires distribués de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami enchaine avec une autre bonne nouvelle. Silent Hill 2 Remake a atteint les 5 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde., selon un post sur le site officiel de l’entreprise japonaise.

Si le montant parait impressionnant à peine cinq mois après les 2,5 millions annoncés en octobre dernier, c’est normal. La disponibilité Xbox Series rendue possible depuis le 21 novembre avec une grosse promotion dès le premier jour a dû jouer, déjà. Mais n’oublions pas non plus l’arrivée sur le PlayStation Plus Extra en octobre 2025 en tant que logique tête d’affiche.

C’est d’ailleurs directement écrit en tout petit sous le chiffre énorme : le montant regroupe les téléchargements depuis les stores, les exemplaires dans les stocks des revendeurs et les téléchargements depuis les services d’abonnement.

La réalité est donc un peu romancée, mais il n’empêche que ce chiffre de 5 millions traduit, à raison, un véritable intérêt pour ce remake, et même pour la licence puisque confirmé par l’accueil critique de Silent Hill f et la curiosité qu’inspire Silent Hill Townfall, prochain épisode à débarquer cette année.