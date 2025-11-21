L’excellent Silent Hill 2 Remake officialise son arrivée dès aujourd’hui sur Xbox Series

Le re-retour à Silent Hill

Lorsque nous parlons de ne pas feindre la surprise, c’est parce que la mèche fut quelque peu vendue du côté de l’ESRB, l’organisme de classification américain. Ce dernier listait en effet l’arrivée de Silent Hill 2 Remake sur Xbox Series.

Et alors que l’on pensait l’information officialisée à l’occasion du dernier showcase centré sur les jeux tiers à venir chez Xbox, il a été jugé préférable d’attendre une poignée d’heures, avec pourtant une disponibilité déjà rendue effective hier sur le store de certaines régions.

Au moins, la bonne nouvelle c’est qu’il n’y a nullement besoin de patienter puisque vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le store Xbox pour acheter le titre, en sachant qu’il s’accompagne jusqu’au 2 décembre d’une promotion à -50%, faisant passer le prix de 69,99€ à 34,99€. Voilà de quoi craquer sans trop d’hésitation, surtout qu’une édition physique paraît difficilement concevable, mais qui sait.

Une telle disponibilité risque d’appuyer les bons chiffres de vente enregistrés par Konami, et relance aussi l’espoir de voir débarquer la refonte du DLC « Born From A Wish », qui serait la suite logique pour faire de ce Silent Hill 2 nouvelle génération un remake complet. Hélas, il n’y a pour l’instant rien de sérieux à ce sujet.

Silent Hill 2 Remake est disponible sur PC (via Steam), PS5 et donc désormais Xbox Series.