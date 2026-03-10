Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués

Toujours le Big Boss

En tant que remake de l’épisode souvent avancé comme le mieux réussi de la saga, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ne laissait que peu de doutes quant à un éventuel succès. Pas mal de communication autour du jeu dont le retour des voix mythiques originales dans le cadre de vidéos blabla, une refonte de qualité niveau gameplay et graphismes, malgré une prise de risque inexistante, il y avait de quoi rendre le destin du titre radieux.

Et c’est donc à partir du 17 février dernier, soit un peu moins de six mois après sa sortie, que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater atteint les deux millions d’exemplaires distribués. Signalons que ce montant regroupe les ventes numériques et les unités physiques ayant rejoint les stocks des revendeurs.

Un score honorable qui souligne, s’il le fallait, l’intérêt encore porté à la licence, à l’aube d’un Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 prêt à proposer cet été MGS4 pour la première fois ailleurs que sur PS3. Maintenant, passé les chiffres positifs et le planning de remasters timides qui arrivera bien un jour à terme, il sera nécessaire pour Konami de passer à la vitesse supérieure afin de ne pas laisser une vaste et solide communauté sur sa faim.