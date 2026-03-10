Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

La série Metal Gear est toujours dans un état particulier, où les remasters tentent de préserver sans vagues un héritage si lourd à porter pour Konami que les perspectives de jeu inédit peinent à subsister. Et puis il y a eu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de qualité à l’extrême sagesse illustrant ce constat. Le succès a quand même été suffisamment au rendez-vous pour taper le million d’unités écoulées dès le premier jour. Un score doublé tout fraîchement d’après l’éditeur japonais.

Cet article peut contenir des liens affiliés

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting

Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting

Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »

Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6

Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound

Image d\'illustration pour l\'article : Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués
Image d\'illustration pour l\'article : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués
Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting
Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »
Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6
Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
Image d\'illustration pour l\'article : Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase
Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre
Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler
Image d\'illustration pour l\'article : Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler
Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée
Image d\'illustration pour l\'article : Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée
South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday
Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2
Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like
Image d\'illustration pour l\'article : Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like
Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar
Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente
Forza Horizon 6 nous offre 9 minutes de virée japonaise à bord d’une Saleen S7
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Horizon 6 nous offre 9 minutes de virée japonaise à bord d’une Saleen S7
Pragmata profite d’un nouveau trailer pour avancer sa date de sortie d’une semaine
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pragmata profite d’un nouveau trailer pour avancer sa date de sortie d’une semaine
PYLA : Avec son nouveau studio Pépin Kojo, le créateur de Dordogne revient avec un jeu d’aventure et de survie
pc
Image d\'illustration pour l\'article : PYLA : Avec son nouveau studio Pépin Kojo, le créateur de Dordogne revient avec un jeu d’aventure et de survie
Wonderfall nous plonge dans une version onirique de Paris des années 20, dans une aventure narrative très française
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Wonderfall nous plonge dans une version onirique de Paris des années 20, dans une aventure narrative très française
Resident Evil 7 et Resident Evil Village – L’épopée horrifique d’Ethan Winters renait nativement sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil 7 et Resident Evil Village – L’épopée horrifique d’Ethan Winters renait nativement sur Nintendo Switch 2
Pégases 2026 : Voici la liste des gagnants pour la cérémonie qui récompense le jeu vidéo français
Image d\'illustration pour l\'article : Pégases 2026 : Voici la liste des gagnants pour la cérémonie qui récompense le jeu vidéo français