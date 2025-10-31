Silent Hill 2 Remake pourrait prochainement débarquer sur Xbox Series selon l’ESRB

Une annonce imminente ?

Silent Hill 2 Remake sur Xbox Series est désormais une réelle possibilité. Cette version a été listée chez l’Entertainment Software Rating Board, aussi appelé l’ESRB, qui est l’équivalent de notre PEGI, soit un organisme de classification qui agit aux États-Unis. Sur le site de ce dernier, on peut voir qu’une page Xbox Series a été créée pour le jeu de Konami, laissant sous-entendre que le portage est en chemin. Et on pourrait presque prendre cela pour acquis, étant donné que ce genre de listing chez un organisme officiel (surtout l’ESRB) ne vient jamais de nulle part.

Ce n’est donc sans doute qu’une question de semaines avant que Konami révèle l’existence de cette version Xbox Series de son jeu. Puisque le titre est maintenant disponible dans l’abonnement PlayStation Plus Extra, on ne serait pas non plus trop surpris de le voir débouler directement dans le Xbox Game Pass à ce stade.

Pour le moment, Silent Hill 2 Remake est uniquement disponible sur PC et PS5. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à lire notre test.