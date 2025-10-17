Silent Hill 2 Remake dépasse les 2,5 millions d’exemplaires distribués, la saga Silent Hill passe le cap des 10 millions de ventes

La série est en grande forme

Konami a partagé quelques bonnes nouvelles via une vidéo relayée par Gematsu. On y apprend alors que Silent Hill 2 Remake comptabilise maintenant 2,5 millions d’exemplaires distribués depuis sa sortie, soit 500 000 de plus qu’en janvier dernier. On constate donc que les ventes se tassent un peu et que le public de la série reste restreint, mais il y a tout de même un appétit pour la licence.

Cette dernière dépasse même les 10 millions de jeux vendus depuis ses débuts grâce à Silent Hill 2 Remake. Et on ne pourra que se dire que Konami a eu raison de relancer la saga, puisqu’il n’aura fallu que deux jeux pour effectuer un tiers des ventes de la série, preuve qu’elle a aujourd’hui un avenir. Avenir qui se traduira d’abord par un remake du premier Silent Hill chez Bloober Team, en plus d’autres projets en préparation.

Silent Hill 2 Remake est disponible sur PC et PS5.