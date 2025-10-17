Silent Hill 2 Remake dépasse les 2,5 millions d’exemplaires distribués, la saga Silent Hill passe le cap des 10 millions de ventes

Un an après la sortie du jeu, Konami est prêt à faire les comptes concernant les ventes de Silent Hill 2 Remake. Ce dernier a effectué un très bon démarrage en octobre dernier, même s’il s’est depuis fait battre par le lancement du récent Silent Hill f. Il a continué à bien se vendre au fil des mois, et l’éditeur peut aujourd’hui nous dire qu’il a passé un certain palier, au même titre que la série dans sa globalité.

Jaquette de Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake
pc
ps5

Date de sortie : 08/10/2024

