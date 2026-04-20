Shuhei Yoshida dit avoir été viré des PlayStation Studios car il a refusé d’écouter Jim Ryan

Un mal pour un bien pour Yoshida

Shuhei Yoshida s’est confié sur ce sujet lors de son passage au festival australien ALT: GAMES, et ses propos ont été relayés par le site This Week in Videogames. Il indique avoir été viré de son poste à la tête des PlayStation Studios peu de temps après s’être occupé du cas Ghost of Tsushima. Yoshida explique (d’un ton visiblement amusé) alors qu’il n’a pas voulu répondre aux demandes « ridicules » de son supérieur Jim Ryan, c’est pourquoi il a été démis de ses fonctions :

« J’ai aidé Santa Monica à créer God of War, Naughty Dog à créer Uncharted et The Last of Us, et Sucker Punch à créer le magnifique Ghost of Tsushima. Celui-ci a été l’un des derniers jeux sur lesquels j’ai travaillé en tant que président de Worldwide Studios. Mais en 2019, après 11 ans à la tête du développement interne, j’ai été licencié. Jim Ryan voulait me virer parce que je ne l’écoutais pas. Il me demandait de faire des choses ridicules, et j’ai dit non. »

En 2019, Jim Ryan venait d’être nommé à la tête de Sony Interactive Entertainment, pour un mandat aujourd’hui très décrié en raison de la politique favorisant les jeux service qui a été mise en place durant quelques années. Une stratégie qui s’est révélée être très infructueuse. Shuhei Yoshida ne semble cependant pas avoir de rancune envers Jim Ryan, avec qui il a évolué chez Sony pendant des décennies. Cette déclaration faite sur le ton de l’amour souligne néanmoins que le changement de stratégie initié en 2019 chez PlayStation provoquait bien des désaccords en interne, même entre les dirigeants les plus haut placés.

Yoshida dit avoir été heureux de pouvoir ensuite s’occuper du milieu indépendant, et l’est aujourd’hui encore plus puisqu’il n’est plus lié à une seule plateforme, et peut évoquer des jeux aussi bien sur Xbox, Switch que PlayStation.