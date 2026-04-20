Shuhei Yoshida dit avoir été viré des PlayStation Studios car il a refusé d’écouter Jim Ryan

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Depuis qu’il a quitté PlayStation, Shuhei Yoshida se refuse visiblement à la langue de bois et n’a aucun problème à parler en toute franchise de sa carrière chez PlayStation, même si ce qui entoure son départ n’est pas encore tout à fait clair. Il avait déjà évoqué par le passé qu’il aurait pu quitter le groupe dès 2019 lorsqu’il a été démis de ses fonctions à la tête des PlayStation Studios, avant de s’occuper de relations avec les indépendants. Mais pourquoi Yoshida a-t-il été remplacé à ce poste ? Eh bien, selon lui, à cause de désaccords avec Jim Ryan, PDG du groupe à l’époque.

Shuhei Yoshida

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