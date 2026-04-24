SEGA dévoile l’initiative SEGA UNIVERSE, qui va célébrer les anniversaires de ses vieilles licences comme Out Run, Nights ou Sakura Wars

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

SEGA a bien compris que la nostalgie était un puissant levier et c’est avec cela en tête que l’éditeur s’est mis à réfléchir au retour de vieilles licences comme Crazy Taxi ou Jet Set Radio. Mais pour le moment, ces plans n’ont rien donné en dehors d’un excellent Shinobi: Art of Vengeance. Pour autant, SEGA veut continuer à ressortir quelques licences du placard, surtout cette année, puisque plusieurs anniversaires importants auront lieu.

SEGA UNIVERSE

Cet article peut contenir des liens affiliés

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Un palier spécial du Xbox Game Pass vient de fuiter et sera accessible avec Discord Nitro

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Un palier spécial du Xbox Game Pass vient de fuiter et sera accessible avec Discord Nitro

Xbox laisse tomber la marque Microsoft Gaming, Asha Sharma se livre sur la stratégie qui veut tout remettre en question

xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox laisse tomber la marque Microsoft Gaming, Asha Sharma se livre sur la stratégie qui veut tout remettre en question

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du jeu d’action-aventure sorti en 2013 se dévoile dans une longue présentation vidéo

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du jeu d’action-aventure sorti en 2013 se dévoile dans une longue présentation vidéo

007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

SEGA dévoile l’initiative SEGA UNIVERSE, qui va célébrer les anniversaires de ses vieilles licences comme Out Run, Nights ou Sakura Wars
Image d\'illustration pour l\'article : SEGA dévoile l’initiative SEGA UNIVERSE, qui va célébrer les anniversaires de ses vieilles licences comme Out Run, Nights ou Sakura Wars
Un palier spécial du Xbox Game Pass vient de fuiter et sera accessible avec Discord Nitro
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Un palier spécial du Xbox Game Pass vient de fuiter et sera accessible avec Discord Nitro
Xbox laisse tomber la marque Microsoft Gaming, Asha Sharma se livre sur la stratégie qui veut tout remettre en question
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox laisse tomber la marque Microsoft Gaming, Asha Sharma se livre sur la stratégie qui veut tout remettre en question
Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du jeu d’action-aventure sorti en 2013 se dévoile dans une longue présentation vidéo
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le remake du jeu d’action-aventure sorti en 2013 se dévoile dans une longue présentation vidéo
007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay
Street Fighter 6 : Ingrid viendra conclure le troisième Season Pass dès le 28 mai
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Street Fighter 6 : Ingrid viendra conclure le troisième Season Pass dès le 28 mai
Forza Horizon 5 s’est vendu à au moins 5 millions d’exemplaires sur PS5 depuis sa sortie
pc
ps5
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Horizon 5 s’est vendu à au moins 5 millions d’exemplaires sur PS5 depuis sa sortie
Fatal Fury: City of the Wolves se met à jour avec un nouveau mode Histoire pour accueillir Wolfgang Krauser
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Fatal Fury: City of the Wolves se met à jour avec un nouveau mode Histoire pour accueillir Wolfgang Krauser
Kiln : L’étrange jeu multijoueur de Double Fine sort aujourd’hui, une première feuille de route a été dévoilée
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Kiln : L’étrange jeu multijoueur de Double Fine sort aujourd’hui, une première feuille de route a été dévoilée
Yoshi and the Mysterious Book fait les présentations avec une longue vidéo de gameplay
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yoshi and the Mysterious Book fait les présentations avec une longue vidéo de gameplay
Saros nous rappelle qu’il sort dans une semaine grâce à son trailer de lancement
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Saros nous rappelle qu’il sort dans une semaine grâce à son trailer de lancement
Le dernier patch de Crimson Desert apporte des modes de difficulté et encore plein de nouveaux éléments
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le dernier patch de Crimson Desert apporte des modes de difficulté et encore plein de nouveaux éléments
Games Made in France : Voici le planning complet de l’édition 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Games Made in France : Voici le planning complet de l’édition 2026
The Blood of Dawnwalker annoncera sa date de sortie le 28 avril avec du gameplay en monde ouvert
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Blood of Dawnwalker annoncera sa date de sortie le 28 avril avec du gameplay en monde ouvert
On a joué à Invokyr, ce jeu d’horreur coopératif à 4 joueurs façon Jumanji
pc
Image d\'illustration pour l\'article : On a joué à Invokyr, ce jeu d’horreur coopératif à 4 joueurs façon Jumanji
Shigeru Miyamoto veut rendre l’origine de Peach canon pour les jeux après le film Super Mario Galaxy
switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Shigeru Miyamoto veut rendre l’origine de Peach canon pour les jeux après le film Super Mario Galaxy
The Expanse: Osiris Reborn – Nous avons joué au jeu spatial le plus prometteur de 2027
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Expanse: Osiris Reborn – Nous avons joué au jeu spatial le plus prometteur de 2027
Tides of Tomorrow, le jeu narratif des français de DigixArt (Road 96) est désormais disponible
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tides of Tomorrow, le jeu narratif des français de DigixArt (Road 96) est désormais disponible
Enshrouded : la mise à jour “Forging the Path” transforme profondément le jeu avant la version 1.0
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Enshrouded : la mise à jour “Forging the Path” transforme profondément le jeu avant la version 1.0
MindsEye : Des employés de Build a Rocket Boy engagent des poursuites pour « surveillance intrusive »
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : Des employés de Build a Rocket Boy engagent des poursuites pour « surveillance intrusive »
Xbox Game Pass : C’est officiel, le prix de l’abonnement baisse et les Call of Duty ne seront plus proposés Day One
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : C’est officiel, le prix de l’abonnement baisse et les Call of Duty ne seront plus proposés Day One
Le scénariste de la série Mass Effect dément une réécriture pour séduire les non-joueurs
pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Le scénariste de la série Mass Effect dément une réécriture pour séduire les non-joueurs
Diablo IV : Lord of Hatred – Présentation de l’extension et premier avis
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Diablo IV : Lord of Hatred – Présentation de l’extension et premier avis
La Toei Company lance sa division jeux vidéo et mise sur de nouvelles licences originales
Image d\'illustration pour l\'article : La Toei Company lance sa division jeux vidéo et mise sur de nouvelles licences originales