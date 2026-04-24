SEGA dévoile l’initiative SEGA UNIVERSE, qui va célébrer les anniversaires de ses vieilles licences comme Out Run, Nights ou Sakura Wars

Une année 2026 très festive et nostalgique

SEGA se prépare à une folle année 2026 dans la mesure où plusieurs de ses licences fêteront un anniversaire spécial. Alors pour faire en sorte que la célébration soit un peu plus globale, l’éditeur met en place le SEGA UNIVERSE, une initiative servant à regrouper plusieurs anniversaires de licences sous une même bannière afin de créer quelque chose de plus événementiel et moins fragmenté.

Cette année, ce sera par exemple le 40ᵉ anniversaire de la licence Out Run, mais aussi le 35ᵉ de Streets of Rage ainsi que le 30ᵉ de Sakura Wars. On parle également d’anniversaires pour SGGG, Dynamite Deka, Nights, Rent A Hero, Fantazy Zone ou encore Guardians Heroes. Toutes ces festivités seront donc liées au SEGA UNIVERSE, sans que l’on sache réellement sous quelle forme sera présenté ce dernier.

Par ailleurs, il convient de préciser que SEGA n’annonce pas ici de nouveaux jeux pour toutes ces licences. Bien entendu, de nouveaux projets sont peut-être en préparation pour certains, mais cela pourrait également se limiter à des goodies ou à des événements qui ne sont pas en lien avec de nouvelles productions. Un site officiel est déjà en ligne en attendant d’en savoir davantage.