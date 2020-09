Scarlet Nexus dévoile son thème principal avec un clip musical

Après s’être montré brièvement lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, Scarlet Nexus a logiquement profité du Tokyo Game Show pour se présenter à nouveau, mais cette fois-ci en chanson.

Le titre a fait un tour du côté de la présentation Microsoft du Tokyo Game Show pour dévoiler son thème principal, nommé « Dream in Drive » et interprété par le groupe The Oral Cigarettes. Ce clip nous permet surtout de découvrir quelques images supplémentaires pour le jeu, même si l’on a déjà vu la majorité des extraits.

Scarlet Nexus sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.