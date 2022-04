Scarlet Nexus : Le titre compte 2 millions de joueurs et de joueuses, notamment grâce au Game Pass

Scarlet Nexus aura été l’une des bonnes surprises de l’année 2021. Cette nouvelle licence a su séduire les fans d’action-RPG grâce à un système de combat très dynamique et une intrigue plus profonde que prévu, au point de se décliner en anime. Moins d’un an plus tard, Bandai Namco fait les comptes et nous révèle alors que le titre est enfin millionnaire, et que sa base de joueurs et de joueuses a doublé grâce au Xbox Game Pass.

Une nouvelle démo est disponible

La première bonne nouvelle pour Bandai Namco, c’est que Scarlet Nexus a tout récemment atteint le million d’exemplaires distribués, en comptant aussi bien les ventes physiques que numériques.

Mais si l’éditeur prend en compte les chiffres du Xbox Game Pass, puisque le titre est sorti sur le catalogue de Microsoft en septembre dernier. Ce sont donc (en tout) plus de 2 millions de joueurs et de joueuses qui se sont essayés à Scarlet Nexus au cours de ces derniers mois, si on prend en compte les chiffres de l’abonnement et les vraies ventes du jeu (donc 1 million par le Game Pass).

Pour fêter cela, une nouvelle démo présentant le début du jeu a été publiée, dans laquelle on peut choisir entre le scénario de Yuito ou celui de Kasane. La progression pourra ensuite être transférée dans le jeu final si vous décidez de passer à la caisse, ou de tenter l’aventure avec le Game Pass.