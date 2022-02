Scarlet Nexus : Le réalisateur du jeu aimerait faire une suite plus mature

Scarlet Nexus a été l’une des bonnes surprises de l’année 2020, et l’une des rares nouvelles licences à gros budget lancées par Bandai Namco ces dernières années. Le titre a reçu un accueil chaleureux, mais assez pour entrevoir le début d’une licence ? Le réalisateur du titre, Kenji Anabuki, s’est confié à Inverse (relayé par VGC) au sujet de cette possibilité, et semble être partant pour une suite qui serait un peu plus « mature » que le premier épisode.

Le thème des super-pouvoirs approfondi dans une suite ?

Lors de cette interview, le réalisateur a confirmé que si une suite était produite, il voudrait explorer les thèmes du premiers épisodes en allant un peu plus loin :

« S’il y a une suite, j’aimerais personnellement utiliser le thème des super-pouvoirs dans d’autres domaines que les combats. Le monde et le contexte de l’histoire pourraient potentiellement convenir à une audience plus mature, en explorant les thèmes comme le danger d’avoir ou d’utiliser des super-pouvoirs. »

Des thèmes déjà effleurés par le premier épisode, qui avait surpris par son scénario. Le réalisateur déclare vouloir aussi améliorer options d’accessibilité, ainsi que les cutscenes, qui étaient quant à elles pointées du doigt :

« Je veux toujours en faire des [cinématiques] uniques comme celles de Scarlet Nexus, tout en étant capable de donner aux fans l’expérience de jeu la plus satisfaisante. »

Il évoque également l’arrivée dans la Game Pass du titre, qui a selon lui été très bénéfique pour le jeu, qui aurait donné un bel élan de visibilité, tout en boostant les ventes de DLC.

En attendant cette potentielle suite de Scarlet Nexus, vous pouvez toujours consulter notre test du jeu ainsi que nos guides.